Wywiad Lewandowskiego odbił się echem w Europie. Rywale piszą o problemach Polaków

Drużyna Jerzego Brzęczka zagrała w niedzielę bardzo słabe spotkanie, miała wiele problemów z wymienieniem kilku podań, czy nawet z wyjściem z własnej połowy. Ostatecznie przegrała z Włochami 0:2 w piątej kolejce Ligi Narodów (gole strzelili Jorginho oraz Domenico Berardi). Polacy byli na tyle słabi, że "La Gazzetta dello Sport" nie wystawiła za ten mecz noty bramkarzowi - Gigio Donnarummie. Holenderskie media widzą, że Polacy nie czują się zbyt pewnie przez środowym spotkaniem LN z Holandią.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiceprezes PZPN: Dorabiamy ideologię do uśmiechu Lewandowskiego [Sekcja Piłkarska #72]

Kamil Grosicki nie owija w bawełnę. Wymowny komentarz. Pisał wielkimi literami

- Polskim piłkarzom znacząco spadła pewność siebie przed środowym meczem. Miesiąc temu zatrzymali Włochów, ale w niedzielnym spotkaniu mieli niewiele do powiedzenia. Włochom brakowało kluczowych piłkarzy, a i tak byli zdecydowani lepsi - pisze "De Telegraaf". Holenderski dziennik cytował też wypowiedź Roberta Lewandowskiego, który między wierszami skrytykował Jerzego Brzęczka.

Z kolei foxsports.nl informuje, że Lewandowski ma lekką kontuzję i wciąż jest bardzo zirytowany różnymi decyzjami Brzęczka, przez co może opuścić środowe spotkanie. A portal rtlnieuws.nl dodaje, że Frank de Boer poprowadził drużynę narodową w czterech meczach i ma tylko jedną wygraną, więc spotkanie z Polska jest bardzo ważne. - Aby de Boer był zadowolony ze swojego pierwszego okresu pracy z kadrą, to musi wygrać grupę w Lidze Narodów. Żeby tego dokonać, to przyda mu się coś więcej niż tylko notatki i szczęście. Wygrana z Polakami zapewni pierwsze miejsce w grupie, ale tylko wtedy, gdy Włosi nie pokonają Bośni - czytamy na portali.

Liga Narodów. Polska spadła na trzecie miejsce w grupie

Polska na kolejkę przed końcem fazy grupowej spadła z pierwszego na trzecie miejsce w tabeli. Ma siedem punktów. O jeden mniej od Holendrów i o dwa mniej od Włochów. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że po niedzielnej porażce Bośni i Hercegowiny (1:3 z Holandią) jesteśmy już pewni utrzymania w Dywizji A. W środę, w ostatnim meczu fazy grupowej, o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów walczyć będziemy z Holandią. Początek meczu na Stadionie Śląskim o 20.45.

Niepokojące przecieki z kadry. PZPN chce jednej ważnej zmiany u Brzęczka. Piłkarze też chcą zmian