Reprezentacja u-21 walczy o awans na Euro. Debiut nowego selekcjonera! Gdzie i kiedy obejrzeć mecz? [Transmisja TV, stream]

Wtorkowe spotkanie kwalifikacji do młodzieżowych mistrzostw Europy będzie jednocześnie debiutem nowego selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21 - Macieja Stolarczyka. Po ostatniej przegranej z Serbią U21 (0:1) oraz remisie z Bułgarią U21 (1:1) piłkarze muszą utrzymać się na 2. miejscu w tabeli, które gwarantuje awans do następnego etapu rozgrywek. Początek spotkania o godz. 17:30.

Reprezentacja Polski U-21 walczy o awans do mistrzostw Europy. Decydujące spotkanie z Łotwą U-21

Decydujące w kontekście awansu do UEFA Euro U21 spotkanie nie będzie pierwszym starciem Macieja Stolarczyka na stanowisku trenera młodzieżowej reprezentacji Polski. Dotychczas selekcjoner prowadził drużyny narodowe U19 oraz U17. Doświadczenie zbierał również w PKO Ekstraklasie, gdzie był dyrektorem sportowym Pogoni Szczecin i trenerem Wisły Kraków.

- Trener jasno wyłożył nam, czego od nas oczekuje. Mamy grać wysokim pressingiem, naciskać przeciwnika. Ceni także kreatywność, szuka ciekawych rozwiązań. Myślę, że to styl gry, w którym bardzo dobrze się odnajdę. A co do samego zespołu, to praktycznie cała kadra jest nowa. Wszyscy się dopiero poznajemy i staramy zgrywać. Dlatego też spotkaliśmy się na zgrupowaniu nie trzy dni przed meczem, a ponad tydzień. Wszystko po to, byśmy mogli się dobrze zrozumieć i zacząć właściwie funkcjonować jako drużyna - powiedział przed meczem z Łotwą U21 pomocnik reprezentacji, Mateusz Bogusz.

Reprezentacja Polski U21 po trzech latach rozstała się z poprzednim selekcjonerem Czesławem Michniewiczem, który został zatrudniony przez Legię Warszawa. Z byłym trenerem drużyna narodowa dostała się m.in. na poprzednie mistrzostwa Europy rozgrywane na Półwyspie Apenińskim.

Po dziewięciu kolejkach eliminacji reprezentacja Polski do lat 21 uplasowała się na 2. miejscu w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Do zajmującej pozycję lidera Rosji tracimy pięć punktów, jednak w tabeli drugich miejsc wciąż utrzymujemy się na miejscu gwarantującym awans do fazy grupowej mistrzostw Europy. Najbliższe spotkanie z Łotwą U21 nie będzie brane pod uwagę w kontekście bezpośredniego awansu, jeżeli przeciwnicy zajmą ostatnie miejsce w tabeli. Zgodnie z zasadami organizatorzy nie liczą punktów zdobytych w meczach z najsłabszymi drużynami (chodzi o grupy, w których występuje sześć zespołów). Dlatego o udziale Polaków na UEFA Euro U21 decydować będą wyniki pozostałych drużyn narodowych.

- Wciąż jeszcze mamy cień szansy. Musiałoby oczywiście zajść trochę zależności w innych grupach, ale najpierw zróbmy, co do nas należy. Naszym celem jest zwycięstwo. Wygrajmy i dopiero wtedy będziemy spoglądać, co wydarzy się w innych grupach - zapewnił dzień przed meczem trener Maciej Stolarczyk.

Reprezentacja Polski U21 - Łotwa U21. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie el. UEFA Euro U21? Transmisja TV, stream online

Ostatnia kolejka kwalifikacji UEFA Euro U21, w której reprezentacja Polski do lat 21 zmierzy się z Łotwą U21 odbędzie się we wtorek, 17 listopada o godz. 17:30. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz w wersji internetowej w serwisie sport.tvp.pl. Relację na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl