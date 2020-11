Zbigniew Boniek zapowiada: Nie będę się obawiał drastycznych decyzji

Po zakończeniu spotkania Boniek ostro skomentował grę kadry. - Pilkarsko nas zjedli, najniższy wymiar kary...słabiutko to wyglądało. Powrót na ziemię.... niestety - napisał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej na Twitterze.

REKLAMA

Zobacz wideo Włosi wrzucili nas na karuzelę. Brzęczek? To może być klucz do jego zwolnienia

Boniek: "Jeżeli piłkarze mają słabszy dzień, grają prawie na stojąco, to przerzućmy część odpowiedzialności również na nich"

Później dołożył jeszcze więcej słów krytyki. - Porażka zawiodła wszystkich kibiców, zagraliśmy bardzo słabo, nie skonstruowaliśmy właściwie żadnej akcji. Z drugiej strony, to tylko jeden mecz, a w krytyce naszej reprezentacji podążamy często od ściany do ściany. Proszę ode mnie nie wymagać, abym ja również wtapiał się w ten trend. Na poważną analizę dokonań trenera Brzęczka przyjdzie czas - wskazywał Boniek w rozmowie dla Interii. Ale dodawał: Proszę się nie obawiać, jeśli zajdzie konieczność podjęcia drastycznych decyzji, to ja się ich nie będę obawiał. Na razie jednak trzeba walczyć, a nie płakać, bo taka jest piłka.

Alarm w kadrze! Występ Roberta Lewandowskiego poważnie zagrożony

Jednocześnie Boniek starał się bronić Brzęczka. - Obserwuję jedno niebezpieczne zjawisko. Oczywiście, ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że trener jest odpowiedzialny za wiele aspektów, ale powiedzmy sobie szczerze: jeżeli piłkarze mają słabszy dzień, grają prawie na stojąco, to przerzućmy część odpowiedzialności również na nich - wskazał. Podawał także przykład reprezentacji Anglii, która przegrała z Belgią. - Nikt na Wyspach nie żąda głowy trenera po jednym meczu. Nie będziemy zmieniać selekcjonera po każdym nieudanym meczu - to droga donikąd - stwierdził Boniek.

Wiceprezes PZPN: Dorabiamy ideologię do krzywego uśmiechu Lewandowskiego [SEKCJA PIŁKARSKA #72]

Reprezentacja Polski zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy I dywizji A Ligi Narodów. Zawodników Jerzego Brzęczka czeka jeszcze jeden mecz tych rozgrywek - z Holandią. Spotkanie zaplanowano na środę, 18 listopada o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.

Za ten faul Lewandowski mógł zobaczyć czerwoną kartkę? "Nie przeprosił mnie. Nawet narzekał"