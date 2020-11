Alarm w kadrze! Występ Roberta Lewandowskiego poważnie zagrożony

WP SportoweFakty donosi, że występ Lewandowskiego w pojedynku z Holandią jest poważnie zagrożony. Kapitan reprezentacji Polski narzeka po niedzielnym spotkaniu na problemy mięśniowe, które pojawiły się już w drugiej połowie meczu, jednak zdecydował się na pozostanie na boisku do ostatniego gwizdka sędziego. Nadal jednak nie podjęto ostatecznej decyzji dotyczącej jego występu.

Z naszych informacji wynika, że Lewandowski dzień po meczu nadal odczuwa ból i wolałby nie ryzykować gry w meczu z Holandią, który o niczym już nie decyduje. Choć nie jest to uraz uniemożliwiający grę, Polak wolałby odpocząć przed maratonem w klubie. Jest to jednak uraz poważniejszy niż ten, przez który Lewandowski odpuścił wyjazd do Portugalii na mecz kończący poprzednią Ligę Narodów.

Wymowna cisza Roberta Lewandowskiego po meczu z Włochami

W niedzielę Robert Lewandowski w rozmowach z dziennikarzami nic o urazie nie mówił. Uwagę zwróciła jednak cisza, która nastała po jednym z pytań zadanym kapitanowi reprezentacji. - Umiejętności to jedna rzecz, ale dziś nawet nie próbowaliśmy Włochom przeszkadzać. Nawet nie tyle im napsuć krwi, ile po prostu powalczyć o cokolwiek - dodał po chwili Lewandowski. A potem dostał właśnie pytanie, po którym nastała cisza. "Jaki był plan na ten mecz, jak mieliśmy grać, jak mieliśmy tych Włochów pokonać, bo też takie głosy się pojawiały, że jest na to szansa, bo są osłabieni, jakie były wskazówki, co mieliście robić? - zapytał Jacek Kurowski.

A Lewandowski zaczął wtedy milczeć, przez chwilę nawet się uśmiechnął, ale dopiero po ciężkim westchnięciu odparł: - Przygotowując się do tego meczu, wiedzieliśmy, że powinniśmy spróbować zaatakować, utrzymać się przy piłce. Ale co innego, jak się o tym mówi, a co innego, jak masz to zrobić. Na pewno przed nami dużo rzeczy do poprawy. Przede wszystkim w treningu. Musimy wykorzystywać każdy na maksa, bo jeśli nie będziemy tego robić, ciężko nam będzie rywalizować z takimi drużynami.

Liga Narodów. Polska spadła na trzecie miejsce w grupie

Polska na kolejkę przed końcem fazy grupowej spadła z pierwszego na trzecie miejsce w tabeli. Ma siedem punktów. O jeden mniej od Holendrów i o dwa mniej od Włochów. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że po niedzielnej porażce Bośni i Hercegowiny (1:3 z Holandią) jesteśmy już pewni utrzymania w Dywizji A. W środę, w ostatnim meczu fazy grupowej, o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów walczyć będziemy z Holandią. Początek meczu na Stadionie Śląskim o 20.45.