Za ten faul Lewandowski mógł zobaczyć czerwoną kartkę? "Nie przeprosił mnie. Nawet narzekał"

W 22. minucie niedzielnego wygranego 2:0 przez Włochy meczu z Polską doszło do starcia pomiędzy Alessandro Bastonim a Robertem Lewandowskim na środku boiska. Reprezentant Włoch starał się odebrać piłkę kapitanowi reprezentacji Polski, który w przypływie złości uderzył go łokciem w okolice twarzy. Na boisku wywiązała się awantura, a Lewandowski zdawał się mieć spore pretensje do rywala, uważając, że symulował. Ostatecznie w tej sytuacji rzut wolny dostała Polska - sędzia uznał, że to Bastoni faulował jako pierwszy, a Lewandowski nie został ukarany.

Bastoni o faulu Lewandowskiego. "W tamtym momencie uderzenie było bolesne, ale nic mi się nie stało"

O sytuacji wypowiedział się sfaulowany przez Polaka Bastoni. - Nic mi się nie stało, ale w tamtym momencie to uderzenie było dla mnie bolesne. Lewandowski mnie nie przeprosił, a nawet bardziej narzekał. Jest starszy ode mnie, odpuszczam mu - mówił dla football-italia.net.

Wielu ekspertów uważało, że Lewandowski zasłużył w tej sytuacji na czerwoną kartkę. Sędzia Łukasz Rogowski z początku uważał, że Lewandowski powinien dostać za swoje zachowanie żółtą kartkę, ale po chwili zmienił zdanie. - Przyznaję, że po obejrzeniu powtórek, raczej czerwona kartka, za atak łokciem w twarz, a dla Włocha żółta za ciągnięcie rywala - napisał na Twitterze.

Włosi zachwyceni występem Bastoniego. "Jak weteran"

Bastoni rozgrywał zaledwie drugi mecz w perwszej reprezentacji, a był po nim bardzo chwalony we Włoszech. - Przyszłość nadeszła już teraz. Bastoni zagrał przeciwko Lewandowskiemu, jak weteran. Nie tracił rytmu w akcjach, był nastawiony na każdy kontakt z piłką napastnika Bayernu. Po takim występie raczej nie wróci do kadry U-21 - pisali o nim dziennikarze "La Gazzetty dello Sport", którzy przyznali mu ocenę 7,5.

- Nie spodziewałem się, że przyjdzie mi zagrać z "19" po Bonuccim. To wielkie wyróżnienie, cieszę się z dobrego wyniku i swojego występu - mówił po meczu 21-latek. Bastoni jest zawodnikiem Interu Mediolan, w którym jest od sierpnia 2017 roku, choć przez dwa pierwsze sezony był wypożyczany do Atalanty (stamtąd wcześniej pozyskał go Inter, jest wychowankiem drużyny z Bergamo), a także Parmy.