Tak Włosi podsumowali mecz z reprezentacją Polski w Lidze Narodów

Z ponad 20 zawodników w meczu z Polską nie mógł skorzystać trener reprezentacji Włoch, Roberto Mancini. Trener, którego z powodu zakażenia koronawirusem (co wyeliminowało większość ze wspomnianych 20 zawodników) zabrakło na ławce podczas niedzielnego spotkania. Nawet takie problemy nie zatrzymały włoskiej drużyny, która była o kilka klas lepsza od Biało-czerwonych, pokonując ich 2:0. To, jak świetnie Azzurri poradzili sobie w tak trudnej sytuacji, podkreślają włoskie media. Zauważają one też totalną dominację Włochów nad Polakami.

Totalna dominacja. Włoskie media komentują mecz z Polską

"Reprezentacja Włoch była silniejsza niż problemy, jakich nigdy wcześniej nie miała" - pisze "La Gazzetta dello Sport". Największy włoski dziennik sportowy przyznaje też, że na nic zdały się próby wzmocnienia ofensywy przez Jerzego Brzęcka, który w drugiej połowie meczu posłał na boisko m.in. Kamila Grosickiego, Piotra Zielińskiego czy Arkadiusza Milika.

"Włosi zdominowali spotkanie. Pewnie atakowali i dobrze bronili, zachowując czyste konto. Zespół Roberto Manciniego mógł strzelić co najmniej trzy gole więcej" - dodaje "Corriere della Sera". "Włosi mieli przewagę, cały czas atakowali, ale nie zdołali strzelić więcej goli po sytuacjach w końcówce" - pisze natomiast "Corriere dello Sport".

"La Republicca" zauważa, że Włosi Polaków obawiali się bezpodstawnie. "Obawy były po ostatnim bezbramkowym remisie. Udało się jednak odnieść zwycięstwo w trudnych warunkach" - czytamy.

Polska na kolejkę przed końcem fazy grupowej spadła z pierwszego na trzecie miejsce w tabeli. Ma siedem punktów. O jeden mniej od Holendrów i o dwa mniej od Włochów. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że po niedzielnej porażce Bośni i Hercegowiny (1:3 z Holandią) jesteśmy już pewni utrzymania w Dywizji A. W środę, w ostatnim meczu fazy grupowej, o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów walczyć będziemy z Holandią. Początek meczu na Stadionie Śląskim o 20.45.

