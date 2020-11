Lewandowski nie ma złudzeń! Ta reakcja mówi wszystko. 9 sekund ciszy [WIDEO]

Zanim jednak zapadła cisza, Robert Lewandowski odpowiadał w TVP na inne pytania. - Na pewno nie jesteśmy drużyną, która może grać na równi z Włochami. Taktycznie wypadliśmy dziś bardzo słabo. Nie funkcjonowało praktycznie nic. Ani w ofensywie, ani w defensywie. Baliśmy się podchodzić do pressingu, a jak już podchodziliśmy, też nic z tego nie wynikało - mówił kapitan reprezentacji Polski.

Kamil Glik bezradny po meczu z Włochami. "Być może to dobrze"

Wymowna cisza Roberta Lewandowskiego

- Umiejętności to jedna rzecz, ale dziś nawet nie próbowaliśmy Włochom przeszkadzać. Nawet nie tyle im napsuć krwi, ile po prostu powalczyć o cokolwiek - dodał po chwili Lewandowski. A potem dostał właśnie pytanie, po którym nastała cisza: "Jaki był plan na ten mecz, jak mieliśmy grać, jak mieliśmy tych Włochów pokonać, bo też takie głosy się pojawiały, że jest na to szansa, bo są osłabieni, jakie były wskazówki, co mieliście robić? - zapytał Jacek Kurowski.

Wstyd! Aż wprowadziliśmy specjalną ocenę. Obraz nędzy i rozpaczy [OCENY]

A Lewandowski zaczął wtedy milczeć, przez chwilę nawet się uśmiechnął, ale dopiero po ciężkim westchnięciu, odparł: - Przygotowując się do tego meczu, wiedzieliśmy, że powinniśmy spróbować zaatakować, utrzymać się przy piłce. Ale co innego, jak się o tym mówi, a co innego, jak masz to zrobić. Na pewno przed nami dużo rzeczy do poprawy. Przede wszystkim w treningu. Musimy wykorzystywać każdy na maksa, bo jeśli nie będziemy tego robić, ciężko nam będzie rywalizować z takimi drużynami.

I po chwili znowu wrócił nawet nie tyle do samego meczu, ile właśnie do treningów. - Musimy wyciągnąć wnioski, by każdy trening był w naszym wykonaniu efektywny. By po takim meczu, jak dzisiaj, móc powiedzieć, że spróbowaliśmy, ale przegraliśmy, bo po prostu byliśmy słabsi. Dziś tak nie powiemy, zabrakło wielu rzeczy - zakończył.

Liga Narodów. Polska spadła na trzecie miejsce w grupie

Polska na kolejkę przed końcem fazy grupowej zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Ma siedem punktów. O jeden mniej od Holendrów i o dwa mniej od Włochów. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że po niedzielnej porażce Bośni i Hercegowiny (1:3 z Holandią) jesteśmy już pewni utrzymania w Dywizji A. W środę, w ostatnim meczu, o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów walczyć będziemy z Holandią.

