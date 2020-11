Tak wygląda tabela "polskiej" grupy! Co musi się stać, by Polska zajęła 1. miejsce?

Długimi fragmentami gra reprezentacji Polski wyglądała fatalnie - podopieczni Jerzego Brzęczka miewali problemy z wyjściem z własnej połowy, nie mówiąc już o kreowaniu jakichkolwiek okazji. Ostatecznie Włosi wygrali 2:0 po golach Jorginho z rzutu karnego w 27. minucie (został podyktowany po faulu Grzegorza Krychowiaka na Andrei Belottim) i trafieniu Domenico Berardiego z końcówki spotkania. W drugiej połowie po zmianach - na boisko weszli Grosicki, Zieliński oraz Góralski (w 77. minucie dostał czerwoną kartkę), którzy zmienili Jóźwiaka, Szymańskiego i Modera - Polacy prezentowali się nieco lepiej, ale i tak nie stworzyli sobie okazji do strzelenia choćby jednego gola.

Tym samym Polacy po niedzielnych meczach (w rozegranym wcześniej spotkaniu Holandia pokonała Bośnię i Hercegowinę 3:1) spadli z pierwszego na trzecie miejsce w grupie. Przed ostatnią kolejką liderami są Włosi (9 pkt), którzy wyprzedzają Holendrów (8 pkt) oraz Polaków (7 pkt). Ostatnie miejsce zajmują Bośniacy z dwoma punktami, którzy już na pewno spadną do dywizji B.

Tabela "polskiej" grupy po niedzielnych meczach:

Włochy 9 pkt bramki 5:2 Holandia 8 pkt 5:3 Polska 7 pkt 5:4 Bośnia i Hercegowina 2 pkt 3:9

Polska musi wygrać i kibicować Bośniakom

Co musi się stać, by Polacy awansowali do turnieju finałowego (gdzie pewne miejsce mają już Francuzi oraz Belgowie, a dołączą do nich zwycięzcy pozostałych dwóch grup)? Przede wszystkim, podopieczni Brzęczka muszą wygrać na własnym boisku z Holandią. Ale to wystarczy jedynie do zagwarantowania sobie drugiego miejsca: by Polacy wygrali grupę, muszą liczyć na to, że Włosi przegrają na wyjeździe w starciu z Bośniakami. Jeśli Włosi choćby zremisują, to będą mieli 10 pkt - tyle samo co Polacy w przypadku wygranej - i wyprzedzą biało-czerwonych lepszym bilansem meczów bezpośrednich (0:0 i 1:0).

