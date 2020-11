Lewandowski i Krychowiak pomylili dyscypliny sportu! Sędzia ocenił: Czerwona kartka

Zobacz wideo Gikiewicz: Gumny dostaje powołanie, a nie gra. Dlaczego ja mam nie dostać?

W 22. minucie doszło do starcia pomiędzy Alessandro Bastonim a Robertem Lewandowskim na środku boiska. Reprezentant Włoch starał się odebrać piłkę kapitanowi reprezentacji Polski, który w przypływie złości uderzył go łokciem w okolice twarzy. Na boisku wywiązała się awantura, a Lewandowski zdawał się mieć spore pretensje do rywala uważając, że symulował. Ostatecznie w tej sytuacji rzut wolny dostała Polska - sędzia uznał, że to Bastoni faulował jako pierwszy.

Robert Lewandowski uderzył reprezentanta Włoch

Robert Lewandowski powinien dostać czerwoną kartkę

Czy to była dobra decyzja? Sędzia Łukasz Rogowski z początku uważał, że Lewandowski powinien dostać za swoje zachowanie żółtą kartkę, ale po chwili zmienił zdanie. - Przyznaję, że po obejrzeniu powtórek, raczej czerwona kartka, za atak łokciem w twarz, a dla Włocha żółta za ciągnięcie rywala - napisał na Twitterze.

Dużo poważniejsze konsekwencje miała sytuacja z 26. minuty spotkania. Po dośrodkowaniu w pole karne Polaków Grzegorz Krychowiak złapał i powalił Andreę Belottiego na ziemię, a sędzia nie miał wątpliwości i podyktował rzut karny dla Włochów (który wykorzystał Jorginho).

Grzegorz Krychowiak fauluje Belottiego

Do przerwy Polacy przegrywają 0:1, ale tak naprawdę to najniższy wymiar kary: Włosi mieli ogromną przewagę, a podopieczni Jerzego Brzęczka mieli problemy z wyjściem z własnej połowy.