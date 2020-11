Fatalna wiadomość dla Polski. Znamy pierwszy koszyk el. MŚ 2022

Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Chorwacja, Dania, Włochy, Niemcy i właśnie Holandia. To ostatnia reprezentacja, która zapewniła sobie miejsce w pierwszym koszyku przed grudniowym losowaniem grup eliminacyjnych mistrzostw świata. A zapewniła sobie to zwycięstwem z Bośnią i Hercegowiną, którą w niedzielę pokonała 3:1. Dla Holandii, odkąd we wrześniu zaczął ją prowadzić Frank De Boer, było to pierwsze zwycięstwo.

Polska, choć jej szanse już wcześniej były minimalne, o miejsce w pierwszym koszyku rywalizowała właśnie z Holandią, ale także ze Szwajcarią, którą jeszcze możemy przeskoczyć w rankingu, ale to niewiele da - by nie napisać, że nic - bo obie reprezentacje już nie wskoczą do pierwszej dziesiątki. W drugim koszyku oprócz Szwajcarii i Polski znajdą się Szwecja, Walia, Ukraina, Austria, Turcja i Słowacja oraz jeszcze dwie drużyny - największe szanse na tę chwilę mają Serbia i Rosja.

Jak będą przebiegały eliminacje mistrzostw świata 2022?

W el. MŚ 2022 w strefie UEFA weźmie udział 55 reprezentacji. Zostaną one podzielone na 10 grup: pięć z nich (od A do E) będzie miało po pięć zespołów, natomiast pięć kolejnych (od F do J) po sześć ekip. Czterech finalistów Ligi Narodów na pewno zostanie umieszczonych w grupach pięciozespołowych (i nie będą mogli grać ze sobą), jako że w czerwcu 2021 roku wezmą udział w finałach LN

Do Kataru pojadą zwycięzcy 10 grup, a kolejnych trzech finalistów wyłonią baraże. Weźmie w nich udział 10 zespołów z drugich miejsc oraz dwie najwyżej notowane ekipy z tabeli ogólnej Ligi Narodów, które skończyły swoje grupy poza czołową dwójką. O miejscu w tej tabeli decydują kolejno: dywizja, miejsce w grupie, zdobyte punkty, bilans bramek itd. Wyjątkiem są tutaj pierwsze cztery drużyny, o których kolejności decyduje turniej finałowy.

W ten sposób łącznie w barażach weźmie udział 12 zespołów, które zostaną podzielone na trzy ścieżki. W każdej z nich znajdą się cztery reprezentacje, które rozegrają trzy miniturnieje - złożone z półfinałów i finałów (po jednym meczu), których zwycięzcy awansują na MŚ. Losowanie odbędzie się w grudniu, a el. MŚ 2022 ruszą 24 i 25 marca 2021 roku i potrwają do 14-16 listopada, gdy poznamy pierwszych 10 finalistów. Półfinały baraży zostaną rozegrane 24 i 25 marca, natomiast finały 28 i 29 marca. Gospodarz zostanie wyłoniony poprzez losowanie.

Polacy w rankingu FIFA z 1568 punktami zajmują aktualnie siedemnastą lokatę. Licząc jedynie drużyny z Europy, są jednak na dwunastym miejscu. Drużyna Jerzego Brzęczka wciąż ma szanse na zgarnięcie pełnej puli za mecze listopadowe, czyli około 1589 punktów, jeśli odniesie trzy zwycięstwa.

