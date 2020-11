Katastrofalna gra Polaków. Włosi urządzili lekcję futbolu

11 - tyle zmian w porównaniu do poprzedniego meczu z Ukrainą (2:0) zrobił Jerzy Brzęczek. Ale o tym, że w niedzielę wystawi inny - a precyzyjniej: mocniejszy skład - wiadomo było od początku. - Mamy szacunek do naszych rywali. Wiemy, że od wielu spotkań nie ponieśli porażki, że za rok na Euro będą jednym z faworytów, ale lecimy do Włoch, by wygrać - zapowiadał przed meczem Brzęczek.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski strzelił dwa gole, ale po chwili zwątpił. Wymowna reakcja [ELEVEN SPORTS]

Najlepsza wiadomość dla Polski: 0:1 do przerwy

Problem w tym, że już sam początek nie zapowiadał, że my ten mecz wygramy. Ani że go nawet zremisujemy. Włosi zupełnie przejęli inicjatywę, zepchnęli nas pod własną bramkę. Wojciech Szczęsny musiał być skoncentrowany. W 20. minucie wyciągnął piłkę z bramki po strzale Lorenzo Insigne, ale wtedy jeszcze od straty gola uratował go spalony. W 27. już nie miał tyle szczęścia: Jorginho wykorzystał rzut karny, który sędzia podyktował za faul Grzegorza Krychowiaka na Andrei Belottim.

Lewandowski i Krychowiak pomylili dyscypliny sportu! Polski sędzia ocenił: Czerwona kartka

0:1 do przerwy to była najlepsza wiadomość płynąca z tego meczu. Dobrze podsumowuje go też grafika statystycznego portalu whoscored.com, na której dobrze widać, ile w pierwszych 45 minutach mieliśmy kontaktów z piłką: zero w polu karnym Włochów i ledwie siedem w jego obrębie.

Jerzy Brzęczek w przerwie zrobił trzy zmiany

Brzęczek reagował. W przerwie zrobił trzy zmiany. Za Kamila Jóźwiaka, Sebastiana Szymańskiego i Jakuba Modera wpuścił na boisko Kamila Grosickiego, Piotra Zielińskiego i Jacka Góralskiego. A więc bardziej doświadczonych piłkarzy, którzy nieco odmienili nasze oblicze. Zczęliśmy grać wyżej, odważniej. No i w końcu też oddaliśmy strzał. Szybko, bo zaraz po przerwie - w 47. minucie, kiedy Gianluigiego Donnarummę próbował zaskoczyć Grosicki.

Piłkarz San Marino popłakał się po historycznym sukcesie. "Dedykuję ten mecz całemu krajowi"

Włosi po przerwie nie byli tak groźni, jak przed przerwą, ale nadal to oni mieli przewagę. Od 77. minuty też na boisku jednego piłkarza więcej, bo drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną zobaczył Jacek Góralski. Polski pomocnik wyleciał za dwa brzydkie faule (a szczególnie ten pierwszy) na Belottim. Jeszcze wtedy przegrywaliśmy 0:1, ale w 84. minucie Insigne dograł do rezerwowego Domenico Berardiego, który w polu karnym zwiódł całą obronę i ustalił wynik meczu na 2:0 dla Włochów.

Liga Narodów. Polska spadła na trzecie miejsce

Polska na kolejkę przed końcem fazy grupowej zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Ma siedem punktów. O jeden mniej od Holendrów i o dwa mniej od Włochów. Dobra wiadomość jest taka, że po niedzielnej porażce Bośni i Hercegowiny (1:3 z Holandią) jesteśmy już pewni utrzymania w Dywizji A. W środę, w ostatnim meczu, o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów walczyć będziemy z Holandią.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .