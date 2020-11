Zaskakujące słowa komentatora TVP w trakcie meczu Polska - Ukraina

Przygotowujemy się do przyszłorocznych mistrzostw Europy i bardzo nie lubię takich spotkań przed wielkim turniejem, jak to środowe z Ukrainą. Niby wynik się zgadza - 2:0 z mocnym rywalem, który w październiku pokonał Hiszpanię. Do tego w pierwszym składzie kilku niedoświadczonych zawodników, jak m.in. Płacheta i Gumny. Tyle że wynik kompletnie nie oddaje przebiegu tego spotkania. Ukraińcy byli przez dużą część meczu lepsi. Górowali nad nami kulturą gry, stworzyli groźniejsze sytuacje. Nas ratowało szczęście.

Mnóstwo szczęścia

Pierwszy raz w 12. minucie, gdy Bochniewicz faulował niepotrzebnie w polu karnym, a rzut karny zmarnował Jarmołenko, trafiając w słupek. Chwilę później Jaremczuk stał sam przed bramką Skorupskiego, dostał idealne podanie z prawej strony od Jarmołenki, ale poślizgnął się i nie trafił w piłkę. Znów los się do nas uśmiechnął. Tak jak w 40. minucie, gdy bramkarz gości Łunin popełnił fatalny błąd, niepotrzebnie wyszedł daleko, a okazji nie zmarnował Krzysztof Piątek, trafiając do pustej bramki. W drugiej połowie Ukraińcy nas rozklepali m.in. w 76. minucie, ale Cyhankow sam tylko wie, jak nie wpakował piłki do siatki. Z kolei wcześniej Polacy po błędzie obrony i bramkarza gości podwyższyli na 2:0.

Brawa za to spotkanie należą się Płachecie, który w debiucie zaliczył asystę. Znów dobrze wypadł Góralski. Znów nie tylko był widoczny w destrukcji, ale i kreował akcje. Najlepszy w naszym zespole był jednak bramkarz Skorupski, co nie najlepiej świadczy o grze biało-czerwonych.

Trzeźwa ocena Jerzego Brzęczka

Po takim wyniku meczu łatwo ulec złudzeniu, że to wielki sukces. Popaść w samozachwyt. Nie tym razem. Ocena spotkania w wykonaniu Jerzego Brzęczka jest zaskakująco trzeźwa. Najpierw przed kamerami TVP przyznał: „Mamy świadomość, że to było szczęśliwe zwycięstwo”. Powtórzył to potem na konferencji: Dzisiaj w odpowiednich momentach mieliśmy szczęście. Mamy świadomość, ile błędów popełniliśmy dzisiaj, zwłaszcza w drugiej połowie.

Jakże inne to słowa od tych, które we wrześniu po porażce z Holandią w Amsterdamie padły z ust selekcjonera. Wtedy powiedział: "Patrząc na przeciwnika, mogę powiedzieć, że z gry, poruszania się oraz realizacji taktyki jestem zadowolony." Był za tą wypowiedź powszechnie krytykowany. Słusznie, bo choć przegraliśmy tylko 0:1, rywale rządzili na boisku niepodzielnie, a my praktycznie nie mieliśmy nic do powiedzenia.

Jerzy Brzęczek wyciąga wnioski i nie zamierza już pudrować słabego występu piłkarzy. Teraz jeszcze warto poprawić styl gry, by nie było okazji do narzekania. Czytam opinie dziennikarzy po meczu z Ukrainą i większość ma mieszane uczucia. Bo trudno cieszyć się w pełni z wygranej, gdy tak wiele było błędów i problemów. A o tym, jak wiele, niech świadczą oceny poszczególnych zawodników wystawione przez Bartłomieja Kubiaka ze Sport.pl. Tylko jedna „5” (w skali 1-6, gdzie „1” to najniżej), aż trzy „2”. Nietypowe noty, jak na wygraną 2:0.

Zieliński jak Domagalik

To niesamowite, jak wyniki reprezentacji prowadzonej przez Jerzego Brzęczka zakłamują rzeczywistość. Grupa eliminacyjna do Euro wygrana z 25 punktami na koncie, zwycięstwa w sparingach z Ukrainą i Finlandią, która w środę ograła Francję. Do tego na ten moment prowadzenie w grupie Ligi Narodów. Za naszymi plecami są Holendrzy i Włosi. Gdyby ktoś nie oglądał meczów polskiej kadry, faktycznie mógłby uwierzyć, że - jak twierdzi Małgorzata Domagalik - Jerzy Brzęczek to Kazimierz Górski na nowe czasy. Na razie wyniki bronią selekcjonera, gra zupełnie nie. A eliminacje do mundialu ruszają już w marcu, chwilę później startują mistrzostwa Europy.

À propos pani Domagalik, pod koniec meczu Polska - Ukraina miałem wrażenie, że została zaproszona do TVP do komentowania spotkania. Z ust komentującego wraz z Dariuszem Szpakowskim trenera Jacka Zielińskiego usłyszeliśmy bowiem narzekania, że kibice i dziennikarze nie doceniają wyników kadry, a ciągle zwracają uwagę na styl gry. - W Polsce chcielibyśmy, żeby reprezentacja grała jak Real Madryt lub Manchester City - powiedział Zieliński. Brzmiało to niepokojąco podobnie do fragmentu z biografii Jerzego Brzęczka: "Wreszcie sama gra. W wielkim stylu. Polska mistrzem Europy, a potem świata. Takie są wobec naszej kadry oczekiwania". Raz jeszcze chcę pocieszyć, że nikt w Polsce nie ma takich oczekiwań. Dziennikarze i kibice chcą, tylko by kadra miała swój styl i pomysł na grę, a o wyniku nie decydował łut szczęścia i przypadek. Czyli tak, jak znów było w środę z Ukrainą.