Cristiano Ronaldo coraz bliżej rekordu wszech czasów! Nikt mu tego nie zabierze

Najbardziej spektakularne zwycięstwo odniosła w środę reprezentacja Portugalii, która pokonała Andorę aż 7:0. Gole strzelali: Neto, Paulinho (dwie), Sanches, Garcia (samobój), Ronaldo i Joao Felix. Bramka strzelona przez Cristiano Ronaldo ma jednak ogromne znaczenie.

Cristiano Ronaldo goni Alego Daei

Dla Cristiano Ronaldo to była już 102. bramka strzelona w reprezentacji Portugalii. Dlaczego to tak istotne? Brakuje mu już jedynie 7 goli, aby wyrównać rekord wszech czasów - 109 goli, które dla reprezentacji Iranu zdobył Ali Daei. Najbliższą okazję do pościgu za Irańczykiem będzie miał już w sobotę, gdy Portugalczycy zmierzą się w Lizbonie z Francją, która sensacyjnie przegrała w środę z Finlandią.

Cristiano Ronaldo jest aktualnie zdecydowanie najskuteczniejszym piłkarzem w poszczególnych reprezentacjach. Oprócz niego, najskutecznijsi są Sunil Chhetri z Indii (72 gole), Leo Messi w Argentynie (71), Neymar w Brazylii (64), Ali Mabkhout dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Robert Lewandowski (po 63 gole) i Luis Suarez dla Urugwaju (62).