Jest skład reprezentacji Polski na mecz z Ukrainą! Brzęczek mocno zamieszał

Robert Lewandowski nie zagra w środowym meczu towarzyskim reprezentacji Polski z Ukrainą. - Podobnie jak podczas październikowego zgrupowania, będziemy rotowali składem - zapowiedział selekcjoner Jerzy Brzęczek. Komu ostatecznie dał szansę selekcjoner?

Skład reprezentacji Polski na mecz z Ukrainą:

Skorupski - Gumny, Walukiewicz, Bochniewicz, Rybus - Płacheta, Góralski, Klich, Zieliński - Milik, Piątek

Selekcjoner Brzęczek podczas trwającego zgrupowania nie będzie mógł skorzystać z trzech piłkarzy, którzy pierwotnie byli na nie powołani - Bartłomieja Drągowskiego, Damiana Kądziora i Michała Karbownika. Po raz pierwszy w kadrze znalazł się za to Przemysław Płacheta, i od razu zawodnik Norwich dostanie swoją szansę z Ukrainą. Potem ma dołączyć do reprezentacji Polski U-21, którą czeka ostatni mecz w el. Euro U-21 z Łotwą (17 listopada). To także ważny mecz dla Arkadiusz Milika, który nie może liczyć na grę w Napoli, gdzie nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy.

Do składu kadry wraca Piotr Zieliński, który ostatnio ominął mecze biało-czerwonych, bo leczył koronawirusa.

