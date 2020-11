Reprezentacja Polski musi wynieść się z Narodowego! Historyczna zmiana na el. MŚ 2022. Boniek: Takie czasy

Do tej pory Stadion Narodowy w Warszawie był miejscem, gdzie piłkarska reprezentacja Polski rozgrywała większość lub wszystkie mecze o punkty. Wyjątkiem jest spotkanie z Holandią, które już 18 listopada Polacy zagrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Teraz możliwe, że na tym i innych obiektach odbędzie się więcej meczów kadry.

Reprezentacja Polski wyprowadza się z Narodowego. "Zdrowie Polaków na pierwszym miejscu"

- Po piętnastu meczach eliminacjach na Stadionie Narodowym w marcu 2021 mecze eliminacyjne do MŚ 2022 będziemy musieli zagrać gdzie indziej... Takie czasy. Zdrowie Polaków na pierwszym miejscu - napisał na Twitterze, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. - Spokojnie, jeszcze kilka obiektów jest, damy radę - dodał po chwili.

Sytuacja ma być związana z trudnościami w funkcjonowaniu Stadionu Narodowego w dotychczasowej roli po tym, jak rozpoczęto tam budowę szpitala tymczasowego dla osób zakażonych koronawirusem. Szpital miał rozpocząć przyjmowanie pacjentów już w piątek, ale potem przesunięto ten termin na niedzielę. Ostatecznie wciąż nie jest to możliwe, choć informowano już, że dostępne jest 300 łóżek tlenowych. Według najnowszych informacji szpital ma rozpocząć przyjmowanie chorych dopiero pod koniec tygodnia.

- Oprócz tego, że szpital na Stadionie Narodowym będzie co najmniej do lata (minimum), to potem trzeba będzie zrobić generalny remont. Myślę, że przed 2022 nie będzie tam dostępu dla sportu - tłumaczył Boniek w kolejnym wpisie.

Eliminacje do mundialu w 2022 roku rozpoczną się wiosną, a losowanie zaplanowano na 7 grudnia w Zurychu. Potrwają od 25 marca do 16 listopada 2021 roku. Baraże zostaną rozegrane w marcu 2022 roku. Reprezentacja Polski ma jeszcze teoretyczne szanse na miejsce w pierwszym koszyku eliminacji, co wynika z nowego rankingu FIFA, który opublikowanego 22 października. Wszystko wskazuje jednak na to, że ekipa Jerzego Brzęczka znajdzie się w drugim koszyku.

Z kim zagramy podczas eliminacji? By Polska znalazła się w 1. koszyku, musi w listopadowym rankingu wyprzedzić co najmniej dwóch wyżej notowanych rywali. Zadanie to będzie niezwykle trudne, ale dużo zależy od samych piłkarzy Jerzego Brzęczka, jako że Polska zagra zarówno z wyprzedzającymi ją Włochami oraz Holendrami, ale awans do 1. koszyka i tak wydaje się mało prawdopodobny - to oznacza, że by bezpośrednio awansować na MŚ 2022, Polacy będą musieli pokonać jedną z wyżej rozstawionych ekip.

W drugim koszyku na pewno zobaczymy Szwecję (to rywale Polaków na Euro 2020), Walię, Ukrainę oraz Austrię. Obecnie kolejne cztery miejsca zajmują Serbia, Turcja, Rosja oraz Irlandia, ale bardzo blisko tej ostatniej ekipy znajdują się czołowe ekipy z 3. koszyka, takie jak Słowacja, Islandia, Irlandia Północna, Norwegia czy Rumunia.