Piłkarz nie przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski! Problemy Jerzego Brzęczka

W poniedziałek rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Ukrainą, Włochami i Holandią. Już teraz wiadomo jednak, że podczas zgrupowania problemów nie zabraknie. Wynika to m.in. z kontuzji piłkarzy, a także z zarażeń koronawirusem.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że na zgrupowaniu na pewno zabraknie Michała Karbownika. Jego zabrakło też w ostatnim meczu Legii Warszawa z Wartą Poznań. - W niedzielę, jeszcze kwadrans przed wyjazdem z ośrodka treningowego był z nami Michał Karbownik. Niestety okazało się, że źle się czuje, dostał gorączki i musiał zostać w Warszawie. Tak to niestety teraz wygląda - tłumaczył wówczas Czesław Michniewicz.

Zagrożony był przyjazd także innego lewego obrońcy (lewa obrona to miejsce, gdzie wspomniany Karbownik występuje najczęściej), Macieja Rybusa. On także ma problemy ze zdrowiem. Jak się jednak okazało, ma on naciągnięte więzadło w kolanie. Po konsultacji z lekarzem kadry, Jackiem Jaroszewskim, przyjedzie na zgrupowanie.

Problemy zdrowotne nie oszczędzają także członków sztabu szkoleniowego. Jak informuje Włodarczyk, trzech współpracowników Jerzego Brzęczka zaraziło się koronawirusem.

Polska w listopadzie ma zagrać z Ukrainą, Włochami i Holandią ma więc sporo problemów. Pozostaje mieć nadzieję, że ich liczba się nie zwiększy, a każdy z zaplanowanych meczów dojdzie do skutku.

