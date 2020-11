Kamil Grosicki zaapelował do Jerzego Brzęczka. "Nie ma prawa"

Arkadiusz Milik i Kamil Grosicki nie zmienili klubu w czasie letniego okna transferowego i obaj są w trudnej sytuacji w swoich drużynach. Reprezentanci Polski nie mają pewnej pozycji odpowiednio w Napoli i West Bromwich Albion.

Milik nie jest zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Mistrzów, co sprawia, że może nie grać we Włoszech nawet do stycznia, gdy będzie mógł znowu próbować przenieść się do innego zespołu. Grosicki próbował przenieść się do Nottingham Forest, ale klub nie zdążył odpowiednio szybko złożyć dokumentów i skrzydłowy pozostał w WBA. Teraz został dołączony do listy zawodników zgłoszonych do Premier League i ma starać się udowodnić swoją wartość trenerowi Slavenowi Biliciowi, ale ten do tej pory rzadko na niego stawiał.

Grosicki w wywiadzie dla weszlo.com stwierdził, że w przypadku braku gry nie powinien dostać powołania do reprezentacji podobnie, jak Arkadiusz Milik. - Jeśli ja czy on nie będziemy grać, to trener Brzęczek wręcz nie ma prawa powoływać zawodników, którzy nie grają. I nieważne, ile zrobili dla kadry. Zawodnik, który nie gra w klubie, nie może myśleć o kadrze, bo reprezentacja to nie jest hobby. Tylko wielki zaszczyt - ocenił Grosicki.

Grosicki do stycznia będzie walczył o grę w Premier League

- Na pewno trener będzie szukał rozwiązań. Było widać w ostatnich meczach, że robi zmiany w składzie. Nie patrzy na nazwiska, tylko na formę. Ja nie mogłem mu się ostatnio pokazać, ale w reprezentacji udowodniłem, że warto mi dać szansę. Do stycznia walczę. Zawsze marzyłem o Premier League. Jestem w zespole, który w niej gra i zrobię wszystko, by być tego jak największą częścią - wskazał Grosicki.

Kamil Grosicki zagrał w 75 meczach reprezentacji Polski i zdobył w nich 14 goli. Arkadiusz Milik ma za sobą 54 spotkania i 15 strzelonych bramek. Obaj grali w niej podczas Euro 2016 we Francji, a także mundialu w Rosji sprzed dwóch lat.