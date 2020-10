Miejsce Polski w koszyku el. MŚ 2022 praktycznie przesądzone! Silniejszy rywal czeka

Po październikowych spotkaniach reprezentacja Polski awansuje z 19. na 18. miejsce w rankingu FIFA, dzięki czemu zajmuje 12. miejsce spośród drużyn ze strefy UEFA. Do końca tego roku zostały jeszcze trzy spotkania - Polska zagra w sparingu w Chorzowie z Ukrainą, a następnie w Lidze Narodów: na wyjeździe z Włochami i na własnym stadionie z Holandią - które zdecydują o miejscu Polski w rankingu FIFA. To kluczowa informacja, jako że zdecyduje on o rozstawieniach podczas grudniowego losowania eliminacji mistrzostw świata 2022 (dokładnej daty jeszcze nie podano).

Polska musi wyprzedzić dwóch wyżej notowanych rywali

W pierwszych pięciu koszykach znajdzie się po 10 drużyn, natomiast w ostatnim będzie ich pięć. Wiadomo już, że miejsce w pierwszym koszyku ma zapewnionych sześć czołowych europejskich reprezentacji: to Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania (to rywale Polaków na Euro 2020) i Chorwacja. Pozostałe cztery miejsca zajmują Włochy (1612 pkt), Dania (1610 pkt), Niemcy (1607 pkt), Holandia (1596 pkt), a szanse na wskoczenie do "10" mają jeszcze Szwajcarzy (1589 pkt) oraz Polska (1568 pkt).

By Polska znalazła się w 1. koszyku, musi w listopadowym rankingu wyprzedzić co najmniej dwóch wyżej notowanych rywali. Zadanie to będzie niezwykle trudne, jako że do 10. w strefie UEFA Holandii traci 28 pkt. Dużo zależy od samych piłkarzy Jerzego Brzęczka, jako że Polska zagra zarówno z wyprzedzającymi ją Włochami oraz Holendrami, ale awans do 1. koszyka i tak wydaje się mało prawdopodobny - to oznacza, że by bezpośrednio awansować na MŚ 2022, Polacy będą musieli pokonać jedną z wyżej rozstawionych ekip. Drugim rozwiązaniem są baraże, ale o nich będzie za chwilę.

W drugim koszyku na pewno zobaczymy Szwecję (to rywale Polaków na Euro 2020), Walię, Ukrainę oraz Austrię. Obecnie kolejne cztery miejsca zajmują Serbia, Turcja, Rosja oraz Irlandia, ale bardzo blisko tej ostatniej ekipy znajdują się czołowe ekipy z 3. koszyka, takie jak Słowacja, Islandia, Irlandia Północna, Norwegia czy Rumunia.

Jak będą przebiegały eliminacje mistrzostw świata 2022?

W el. MŚ 2022 w strefie UEFA weźmie udział 55 reprezentacji. Zostaną one podzielone na 10 grup: pięć z nich (od A do E) będzie miało po pięć zespołów, natomiast pięć kolejnych (od F do J) będzie zawierało sześć ekip. Czterech finalistów Ligi Narodów na pewno zostanie umieszczonych w grupach pięciozespołowych (i nie będą mogli grać ze sobą), jako że w czerwcu 2021 roku wezmą udział w finałach LN.

Do Kataru pojadą zwycięzcy 10 grup, a kolejnych trzech finalistów wyłonią baraże. Weźmie w nich udział 10 zespołów z drugich miejsc oraz dwie najwyżej notowane ekipy z tabeli ogólnej Ligi Narodów, które skończyły swoje grupy poza czołową dwójką. O miejscu w tej tabeli decydują kolejno: dywizja, miejsce w grupie, zdobyte punkty, bilans bramek, itd. Wyjątkiem są tutaj pierwsze cztery drużyny, o których kolejności decyduje turniej finałowy. Polska obecnie zajmuje 4. miejsce, jako że jest najsłabszym z czterech liderów dywizji A.

Tak obecnie wygląda tabela Ligi Narodów:

W ten sposób łącznie w barażach weźmie udział 12 zespołów, które zostaną podzielone na trzy ścieżki. W każdej z nich znajdą się cztery reprezentacje, które rozegrają trzy miniturnieje - złożone z półfinałów i finałów (po jednym meczu), których zwycięzcy awansują na MŚ.

Jak już wspominaliśmy, losowanie odbędzie się w grudniu, a el. MŚ 2022 ruszą 24 i 25 marca 2021 roku i potrwają do 14-16 listopada, gdy poznamy pierwszych 10 finalistów. Półfinały baraży zostaną rozegrane 24 i 25 marca, natomiast finały 28 i 29 marca. Gospodarz zostanie wyłoniony poprzez losowanie.