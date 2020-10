"To było najlepsze zgrupowanie za kadencji Brzęczka. On wie co robi"

- To było najlepsze zgrupowanie za kadencji Jerzego Brzęczka. On wie co robi i myślę, że listopadowe mecze z Włochami i Holandią to potwierdzą - mówi Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski. W środę we Wrocławiu nasza kadra pokonała Bośnię i Hercegowinę 3:0. Po czterech z sześciu kolejek Ligi Narodów Polska jest liderem Grupy 1.

