Zbigniew Boniek: W tym muszę się z Lewandowskim zgodzić

- Nie, to, że jesteśmy liderem naszej grupy, nie oznacza, że jesteśmy w niej najlepszą drużyną - powiedział dla TVP Sport tuż po zakończeniu wygranego 3:0 spotkania z Bośnią i Hercegowiną Robert Lewandowski. - W tym muszę się z Robertem zgodzić - przyznał w rozmowie z telewizją prezes PZPN, Zbigniew Boniek. - Niektórzy patrzą i się zastanawiają, ja się po prostu cieszę. Bardzo dobrze gramy w tym trudnym okresie. Pierwszy raz od dłuższego czasu graliśmy trzy mecze w czasie przerwy na reprezentacje, a sobie z tym poradziliśmy - wskazał.

Boniek po wrześniowych meczach reprezentacji: "Najbardziej cieszy mnie koncentracja"

Co najbardziej zadowoliło Bońka w trakcie ostatnich trzech meczów reprezentacji? - Koncentracja, przygotowanie psychiczne i taktyczne. W środę to, co nasza reprezentacja grała przy strzelaniu bramek, było świetne. Później wiadomo było, że trzeba się cofnąć i grać na utrzymanie wyniku - przyznał Boniek.

Następne mecze reprezentacji Polski odbędą się dopiero w listopadzie. W związku z tym, że w Polsce wciąż pogarsza się sytuacja epidemii koronawirusa, nie wiadomo, w jakich warunkach przyjdzie rozegrać domowy mecz z Holendrami i wyjazdowy z Włochami. Boniek krótko skomentował sytuację. - Trzeba się cieszyć, że dziś graliśmy z kibicami i wygraliśmy - powiedział.

