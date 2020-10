Brzęczek podał skład na Polska - Bośnia! Wprowadził sześć zmian

Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną w swoim czwartym meczu w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Do tej pory zawodnicy Jerzego Brzęczka zdobyli cztery punkty - wygrali z Bośnią, zremisowali z Włochami i przegrali z Holendrami.

Polska walczy o utrzymanie w Lidze Narodów. Zwycięstwo prawie je zapewni

Jeśli zespół Jerzego Brzęczka wygra we Wrocławiu, na dwa mecze przed końcem rozgrywek mieliby aż pięć punktów nad Bośnią, której do rozegrania zostałyby mecze z Włochami i Holandią. To oznaczałoby, że reprezentacja Polski byłaby już niemal pewna zrealizowania podstawowego celu na ten sezon - utrzymania w Dywizji A Ligi Narodów. W przypadku porażki sytuacja będzie o wiele trudniejsza, bo przewagi nad Bośnią trzeba będzie bronić w meczach z Holendrami i Włochami.

Brzeczęk wprowadził sześć zmian w składzie w porównaniu z meczem z Włochami

Jerzy Brzęczek podał już skład, w którym Polska zagra na stadionie we Wrocławiu. Selekcjoner zrobił sześć zmian - w miejsce Łukasza Fabiańskiego w bramce znalazł się Wojciech Szczęsny, zamiast Sebastiana Walukiewicza zagra Jan Bednarek, za Bartosza Bereszyńskiego na boisko wybiegnie Arkadiusz Reca, za Jakuba Modera zobaczymy Karola Linettego, Kamil Grosicki zastąpi Sebastiana Szymańskiego, a Grzegorza Krychowiaka zastąpi Jacek Góralski.

Miejsce w składzie po meczu z Włochami utrzymali jedynie Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Mateusz Klich, Kamil Jóźwiak oraz Robert Lewandowski.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Bośnią i Hercegowiną:

Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Glik, Arkadiusz Reca - Jacek Góralski, Karol Linetty - Kamil Grosicki, Mateusz Klich, Kamil Jóźwiak - Robert Lewandowski

Gdzie obejrzeć spotkanie?

Mecz Polska - Bośnia i Hercegowina z 4. kolejce Ligi Narodów w środę 14 października o godz. 20:45. Transmisja TV w TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport oraz na stronach internetowych sport.tvp.pl i ipla.tv. Relacja na żywo w Sport.pl.

