Gdzie i o której obejrzeć Polska - Bośnia i Hercegowina? Kibiców czeka ważny wybór. Transmisja TV, stream online

Polacy w październiku rozegrali już dwa spotkania. Najpierw w meczu towarzyskim wygrali aż 4:1 z Finlandią po hat-tricku Kamila Grosickiego, a w niedzielę, 11 października bezbramkowo zremisowali z Włochami w Lidze Narodów. Oba mecze rozegrano na stadionie w Gdańsku.

Z Gdańska do Wrocławia. Polacy grają o niemal pewne utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów

Teraz kadra Jerzego Brzęczka przeniosła się do Wrocławia i rozegra ostatni mecz w czasie tego zgrupowania - z Bośnią i Hercegowiną. Po pierwszych trzech kolejkach Polacy mają trzy punkty w tabeli grupy I dywizji A.

Jeśli zespół Jerzego Brzęczka wygra we Wrocławiu, na dwa mecze przed końcem rozgrywek mieliby aż pięć punktów nad Bośnią, której do rozegrania zostałyby mecze z Włochami i Holandią. To oznaczałoby, że reprezentacja Polski byłaby już niemal pewna zrealizowania podstawowego celu na ten sezon - utrzymania w Dywizji A Ligi Narodów. W przypadku porażki sytuacja będzie o wiele trudniejsza, bo przewagi nad Bośnią trzeba będzie bronić w meczach z Holendrami i Włochami.

Kadra najprawdopodobniej bez Lewandowskiego. Szansa dla Milika i Piątka

W meczu we Wrocławiu na boisku może zabraknąć Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu w niedzielę podczas spotkania z Włochami nabawił się lekkiego urazu, a sztab kadry nie chce ryzykować jego zdrowia. Ustalił już także z Hansim Flickiem, że dostanie dodatkowy dzień wolny przed powrotem do Bayernu.

- Lewandowski czuje się lepiej, ale Jerzy Brzęczek prawdopodobnie zatrzyma snajpera Bayernu na ławce. W dzisiejszym meczu z Bośnią i Hercegowiną okazje do zaprezentowania się powinni mieć Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Pierwszy raz w spotkaniu o punkty od pierwszych minut powinniśmy zobaczyć też Michała Karbownika. Do gry ma też wkroczyć Jacek Góralski - pisze o prawdopodobnym składzie na mecz z Bośnią i Hercegowiną dziennikarz Sport.pl, Kacper Sosnowski.

Gdzie i o której obejrzeć mecz Polska - Bośnia i Hercegowina? Transmisja TV, stream online

Mecz Polska - Bośnia i Hercegowina z 4. kolejce Ligi Narodów w środę 14 października o godz. 20:45. Transmisja TV w TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport oraz na stronach internetowych sport.tvp.pl i ipla.tv. Relacja na żywo w Sport.pl.

