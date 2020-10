Tak Cristiano Ronaldo zareagował na pozytywny wynik testu na koronawirusa

W środę o 20:45 w ramach Ligi Narodów Portugalczycy zagrają u siebie ze Szwedami. W zespole gospodarzy nie wystąpi Cristiano Ronaldo. Gwiazdor Juventusu otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Przebywa na kwarantannie i zdaniem portugalskich mediów zareagował na wynik testu bardzo nerwowo i jest z tego powodu nieszczęśliwy. - Domaga się kolejnych testów - informuje "Correio da Manha".

Ronaldo nie ma żadnych objawów zakażenia. Gdy tylko dowiedział się o wyniku, odwołał spotkanie z rodziną. Jego matka Dolores Aveiro napisała na Instagramie: "To kolejna wojna, jaką wygrasz". Zdaniem "La Gazzetta dello Sport", Portugalczyk wróci do Turynu. Tam w swoim domu ma spędzić dalszą część kwarantanny. Włosi skrócili niedawno okres odosobnienia z 14 do 10 dni.

Kiedy wróci Cristiano Ronaldo?

Ronaldo prawdopodobnie przegapi mecze Juventusu z Crotone (Serie A, 17 października) i Dynamem Kijów (Liga Mistrzów, 20 października). Zdaniem football-italia.net, piłkarz może być dopuszczony do meczu ligi włoskiej z Hellas Werona (25 października), jeśli po kwarantannie będzie miał negatywny wynik testu. Prawdopodobnie przegapi jednak mecz Juventusu z Barceloną w Lidze Mistrzów (28 października), ponieważ UEFA wymaga, aby zawodnik miał negatywny wynik przez co najmniej siedem dni, zanim będzie mógł wystąpić w spotkaniu Ligi Mistrzów lub Ligi Europy.

