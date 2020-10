Rybus ujawnia, jak wróci z Krychowiakiem do Rosji. "Pieszo"

Maciej Rybus był jedynym zawodnikiem reprezentacji Polski z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, przez co całe zgrupowanie spędził w izolacji. - Trenowałem nawet dwa razy dziennie. Miałem sprzęt w pokoju i robiłem ćwiczenia na górne partie mięśni, jeździłem na rowerze stacjonarnym - powiedział piłkarz Lokomotiwu Moskwa w rozmowie ze "Sportowymi Faktami".

Rybus i Krychowiak przejdą przez granicę pieszo

Rybus w poniedziałek przeszedł kolejny test na koronawirusa, a tym razem wynik okazał się negatywny. Jednak przepisy stanowią, że musi pozostać w izolacji jeszcze przez dziesięć dni. - Będę przechodził przez granicę pieszo. Tak jak w pierwszą stronę, gdy jechaliśmy na zgrupowanie z Grześkiem Krychowiakiem. Lecieliśmy półtorej godziny z Moskwy do Kaliningradu. Później jechaliśmy 40 minut do polskiej granicy i przekroczyliśmy ją spacerkiem. Po drugiej stronie czekał na nas samochód, który zawiózł nas do Gdańska. Podobnie ma to wyglądać w drugą stronę - zdradził Rybus.

To efekt trudności z lotami do Rosji i najwygodniejsze rozwiązanie w obliczu pandemii. Żeby wjechać do Rosji "trzeba być zgłoszonym przez pracodawcę, że ich pracownik wraca do kraju wykonywania swoich obowiązków. Do listy takich osób, zgłoszonych do wjazdu do Rosji, dostęp mają funkcjonariusze straży granicznej".

