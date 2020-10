Jan Tomaszewski mocno o sytuacji Szczęsnego. "Ja bym zrezygnował z dalszej gry w kadrze"

Wojciech Szczęsny ma 30 lat i na koncie 47 występów w biało-czerwonych barwach. Bramkarz Juventusu miałby ich więcej, gdyby nie fakt, że w ostatnich latach broni w kadrze na zmianę z Łukaszem Fabiańskim. Nie wszystkim podoba się taka rotacja bramkarzy. Roman Kołtoń, ekspert Polsatu Sport i założyciel "Prawda Futbolu", twierdzi, że Jerzy Brzęczek powinien stawiać tylko na jednego bramkarza. Zaś o krok dalej poszedł Jan Tomaszewski, srebrny medalista mundialu z 1974 roku.

- Jak dla mnie, to jest to takie robienie dodatkowego ogniska zapalnego. Ja na miejscu Szczęsnego po meczu z Bośnią i Hercegowiną zrezygnowałbym z gry w kadrze i nie dałbym sobą pomiatać jako jeden z najlepszych bramkarzy świata. Jak Wojtek postąpi, to nie wiem. Ja powiem jednak tak: radzę ci, żebyś zrezygnował z gry. Ty masz dosyć grania w Lidze Mistrzów, w Serie A. Nie daj sobą pomiatać! - oznajmił Tomaszewski, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi.

Szczęsny w końcu zagra

Tydzień temu Polska ograła Finlandię 5:1, a w bramce zadebiutował Bartłomiej Drągowski z Fiorentiny. W niedzielę biało-czerwoni zremisowali bezbramkowo z Włochami, a Jerzy Brzęczek postawił na Fabiańskiego. W środę kadra zagra z Bośnią. Tym razem szansę od pierwszej minuty ma otrzymać właśnie Szczęsny, który na co dzień jest jednym z najlepszych piłkarzy Juventusu.

