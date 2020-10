Co się musi stać, żeby Polska utrzymała sie w Lidze Narodów? Sytuacja jest bardzo prosta

Reprezentacja Polski w tegorocznej Lidze Narodów radzi sobie zdecydowanie lepiej niż w 2018 roku, gdy z dwoma punkami zajęła ostatnie miejsce w grupie. W pierwszych trzech kolejkach obecnych rozgrywek, Polacy zdobyli już cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w grupie, wyprzedzając o dwa "oczka" Bośnię i Hercegowinę.

To bardzo dobre informacje przed środowym meczem z Bośnią. Jeśli zespół Jerzego Brzęczka wygra we Wrocławiu, na dwa mecze przed końcem rozgrywek mieliby aż pięć punktów nad Bośnią, której do rozegrania zostałyby mecze z Włochami i Holandią. To oznaczałoby, że reprezentacja Polski byłaby już niemal pewna zrealizowania podstawowego celu na ten sezon - utrzymania w Dywizji A Ligi Narodów.

Brak zwycięstwa znacznie skomplikuje sytuację Polaków. W przypadku remisów będą musieli bronić przewagi dwóch punktów w dwóch ostatnich meczach - także z Włochami i Holandią. W przypadku porażki, to Polacy znajdą się w najgorszej sytuacji, gdy spadną na ostatnią pozycję i będą zmuszeni do gonienia Bośnii w meczach z teoretycznie najtrudniejszymi rywalami.

