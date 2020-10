Lewandowski nie zagra z Bośnią i Hercegowiną. Nikt w kadrze nie chce ryzykować

Odpoczywał z Finlandią. Z Włochami zagrał 82 minuty. Po tym czasie opuścił boisko. Kulał i miał stłuczoną lewą stopę. Po spotkaniu kamery pokazały go kulejącego i dziękującego kolegom i rywalom z nałożonym na nogę dużym opatrunkiem. W ostatnich dniach czuł się lepiej, trenował normalnie, ale dyskomfort w nodze odczuwał.

Chociaż jeszcze na konferencji prasowej Jerzy Brzęczek zapewniał, że Robert Lewandowski powinien być gotowy na spotkanie z Bośnią, to po treningu uznano, że nie ma co ryzykować. Jeśli Lewandowski nie jest w 100 procentach zdrowy, to lepiej go nie obciążać, tym bardziej że ostatnio grał co trzy dni. Według naszych ustaleń napastnika Bayernu Monachium kibice we Wrocławiu nie zobaczą, a jeśli już to nie od pierwszych minut. Sport.pl już wcześniej informował, że Lewandowski, choć czuje się dobrze, to może zagrać w środę w niepełnym wymiarze czasowym.

Kto zastąpi Roberta Lewandowskiego w meczu z Bośnią?

Lewandowskiego w ofensywie mają zastąpić Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Polska z Bośnią, tak jak w meczu z Finlandią, zagra na dwóch napastników. Obaj snajperzy zdobyli po golu w tym towarzyskim spotkaniu, a Brzęczek chwalił ich po treningach. Jeśli Polska wygra z Bośnią, znacznie przybliży się do utrzymania w dywizji A Ligi Narodów. Polacy mają cztery punkty po trzech spotkaniach, Bośniacy dwa. Spotkanie w środę o 20.45.

Jeśli Lewandowski nie pojawi się wyjściowym składzie, będzie to trzecia taka sytuacja w tym roku w meczu o punkty. Poprzednio zabrakło go na wrześniowym zgrupowaniu, gdy biało-czerwoni przegrali z Holandią (0:1) i pokonali Bośniaków (2:1)

