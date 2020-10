Manuel Neuer aż złapał się za głowę. Sześć goli w Kolonii. Sensacyjna porażka Hiszpanii

Manuel Neuer aż złapał się za głowę, kiedy w 26. minucie ładną techniczną podcinką przelobował go Remo Freuler. Sytuację jeszcze próbował ratować Antonio Ruediger, ale nie zdążył wybić piłki. To był drugi gol dla Szwajcarów w tym meczu. Przy pierwszym Freuler asystował - już w 5. minucie, kiedy Neuera głową pokonał Mario Gavranović.

To był dopiero początek strzelania w meczu Niemcy - Szwajcaria

Wydawało się, że Niemcy są na kolanach, ale tylko wydawało, bo już dwie minuty po golu Freulera udało im się zdobyć kontaktową bramkę. Trafił Timo Werner. Zaraz po przerwie do remisu mógł doprowadzić Kai Havertz, ale piłka po jego strzale trafiła w słupek. Ale to, co nie udało się Havertzowi w 48. minucie, wyszło w 55. - pomocnik Chelsea doprowadził wtedy do wyrównania. Zrobiło się 2:2.

I to nie był koniec strzelania na stadionie w Kolonii, bo minęło ledwie pięć minut od gola Havertza, a padły dwie kolejne bramki. Najpierw trafiła Szwajcaria - swojego drugiego gola w 57. minucie zdobył Gavranović. Radość z prowadzenia trwała jednak chwilę, bo w 60. minucie Serge Gnabry sprytnie wykorzystał podanie Wernera i piętą pokonał Yanna Sommera.

Hiszpania sensacyjnie przegrywa z Ukrainą

Dla Niemców był to trzeci remis w czwartym meczu tej edycji Ligi Narodów. Reprezentacja Joachima Loewa po czterech spotkaniach ma sześć punktów. O jeden mniej od Hiszpanii i tyle samo co Ukraina, która we wtorek sensacyjnie pokonała Hiszpanię (1:0). Ostatnie miejsce w tabeli, które oznacza spadek do dywizji B, zajmują Szwajcarzy, którzy mają dwa punkty. Oba wywalczone w meczach z Niemcami.

