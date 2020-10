Polska - Bułgaria o Euro U-21. Gdzie i o której obejrzeć kluczowy mecz? [TRANSMISJA]

Mecz z Bułgarią będzie pożegnaniem dla Czesława Michniewicza w roli trenera młodzieżówki. W poniedziałek szkoleniowiec Legii dowiedział się o tej decyzji, którą potwierdził PZPN. - Wiadomość nieco poirytowała Michniewicza. Szkoleniowiec liczył, że z drużyną pożegna się w listopadzie, po eliminacjach do Euro. Związek miał inne plany, a jego następcę ogłosi w tym tygodniu - napisał Kacper Sosnowski.

Według naszych informacji PZPN prawdopodobnie wolał zakończyć współpracę, która w takiej formule nie miała przyszłości - Boniek od początku zaznaczał, że godzenie dwóch funkcji na dłuższą metę nie wchodzi w grę - bo w listopadzie chciał, by kadrę poprowadził już nowy selekcjoner. Zapewne Boniek jest już z nim dogadany, bo jego nazwisko mamy poznać w ciągu kilku dni. Według naszych ustaleń głównym kandydatem na objecie funkcji po Michniewiczu nie jest jednak Jacek Magiera, który prowadzi obecnie kadrę U-19 i jego wybór może wydawać się naturalny.

Bardzo ważny mecz dla reprezentacji Polski U21 z Bułgarią w walce o awans na młodzieżowe Euro

W ostatnim spotkaniu eliminacyjnym kadra Polski do lat 21 poprowadzi już nowy trener. Jednak zanim to nastąpi, we wtorek młodzieżówkę czeka bardzo ważny mecz w kontekście walki o turniej finałowy Euro 2021. Rywalem piłkarzy Michniewicza będzie Bułgaria, która zajmuje trzecie miejsce w grupie 5, mająca tylko dwa punkty mniej niż druga Polska. Liderem są Rosjanie, którzy są już niemal pewni awansu na Euro 2021. Wystarczy im do tego wtorkowe zwycięstwo z najsłabszą w grupie Łotwą.

Do finałów awansują także zespoły drugich miejsc - pięć najlepszych z dziewięciu grup. Zatem mecz z Bułgarią będzie kluczowy, ponieważ ewentualna porażka prawdopodobnie przekreśli szansę Polaków na awans. Zespół Michniewicza po ubiegłotygodniowej porażce z Serbią, będzie chciał się zrehabilitować i wywalczyć komplet punktów. Dodatkowo Polska U-21 ma w pamięci wysoką porażkę z Bułgarią w Sofii aż 3:0.

Tabela grupy 5 el. Euro U21:

Rosja 9 20 18-3 Polska 8 16 15-6 Bułgaria 8 14 10-4 Serbia 9 11 12-9 Estonia 8 4 3-31 Łotwa 8 4 5-10

Tabela zespołów z drugich miejsc:

Francja 6 15 18:9 Rumunia 7 13 14:5 Polska 7 13 14:6 Niemcy 6 12 19:9 Portugalia 5 12 15:7 Austria 7 12 15:12 Szkocja 6 11 5:2 Włochy 5 10 10:3 Macedonia Północna 5 7 7:7

Gdzie, kiedy i o której zagra polska młodzieżówka? TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE

Mecz Polski U21 z Bułgarią U21 rozpocznie się o godz. 18:00. Zostanie rozegrany w Gdyni. Transmisję przeprowadzi stacja TVP Sport. Spotkanie komentowane przez Mateusza Borka będzie można także zobaczyć na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja tekstowa na żywo również na Sport.pl.

