Bierzemy Kubę Błaszczykowskiego na Euro? "Mam nadzieję, że nie"

- Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie. Mój serdeczny druh, kompan Łukasz Wiśniowski sugerował, że jest tam jakaś niepisana umowa, że Kuba Błaszczykowski i tak ma pojechać na ten turniej jako piłkarz, ale wydaje mi się, że to się nie wydarzy. To już chyba zbyt duża presja medialna byłaby też na selekcjonerze po takiej decyzji, bo jednak konkurencja jest tak duża, że Kuba Błaszczykowski nawet przy obecnej formie swojej piłkarskiej nie daje nawet pół argumentu, żeby go powołać do tej reprezentacji - w najnowszym odcinku Sekcji Piłkarskiej powiedział Jakub Polkowski.

