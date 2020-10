Boniek skomentował sytuację Milika. "Jego wyjazd na Euro będzie zagrożony"

Mimo wielu spekulacji transferowych Arkadiusz Milik pozostaje zawodnikiem Napoli w sezonie 2020/21. Władze klubu zdecydowały się jednak odsunąć 26-letniego napastnika od składu zarówno w Serie A, jak i pucharach. Bez regularnej gry reprezentant Polski może stracić formę, która będzie mu potrzebna do gry w Euro 2020. Zbigniew Boniek wyznaczył górną granicę czasową, od której Milik musi wrócić do gry.

- Milik jest sprawny i pełen energii. Bardzo chciałby grać i mam nadzieję, że w jakiś sprytny sposób dojdzie do porozumienia z Napoli. Kłótnie nigdy nikomu w życiu nie służą, dlatego mogę jedynie powiedzieć, że musi zacząć grać przynajmniej od stycznia. W przeciwnym razie jego wyjazd na Mistrzostwa Europy będzie zagrożony - powiedział w rozmowie z "Rai Radio" Zbigniew Boniek.

Arkadiusz Milik przerwał milczenie i skomentował brak porozumienia w sprawie odejścia z Napoli. Zawodnik otwarcie przyznał, że po wstępnych rozmowach z klubem dostał dwa wyjścia: przedłużyć kontrakt lub odejść do innego klubu. Zaznaczył jednocześnie, że to nie jest zależne wyłącznie od niego.

- Nie chcę podawać szczegółów i nazw drużyn. Wyjaśnię to inaczej. Żeby transfer doszedł do skutku, do porozumienia muszą dojść: zawodnik i oba kluby. Z mojej strony było zielone światło. Nie dogadały się kluby. I zostałem w Neapolu - powiedział Arkadiusz Milik (WIĘCEJ TUTAJ>>>).

Aktualny kontrakt reprezentanta Polski z włoskim klubem wygasa z końcem czerwca 2021 roku. Najbliższe okno transferowe będzie kolejną szansą na nawiązanie porozumienia z innym pracodawcą. - Uważam, że Arek powinien pamiętać o tym, jak Napoli pomagało mu w trakcie dwóch ciężkich kontuzji i o tym, że jego obecna sytuacja to przede wszystkim kwestia pieniędzy - dodał w wywiadzie prezes PZPN.