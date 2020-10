Sebastian Walukiewicz zagrał ze swoim idolem. "To dla mnie wzór do naśladowania"

Niedzielne spotkanie reprezentacji Polski z Włochami w Lidze Narodów zakończyło się bezbramkowym remisem. Było to jednocześnie drugi mecz Sebastiana Walukiewicza w pierwszym składzie kadry Jerzego Brzęczka. Swój debiut w narodowych barwach 20-latek zaliczył w ostatnim starciu towarzyskim przeciwko Finlandii (5:1). Dla młodego obrońcy było to spotkanie szczególnie ważne, ponieważ zagrał u boku Kamila Glika.

Zobacz wideo Kadra Jerzego Brzęczka jeszcze tak nie grała. "To zmiażdżyło Finów"

- Kamil to też dla mnie wzór do naśladowania, już jak byłem mały, obserwowałem jego grę. To naprawdę coś fajnego móc zagrać u jego boku i się rozwijać - powiedział o współpracy z Kamilem Glikiem w pomeczowym wywiadzie Sebastian Walukiewicz.

Sebastian Walukiewicz w drugim meczu reprezentacji Polski. "To mi pomogło"

Sebastian Walukiewicz na co dzień występuje w barwach włoskiego Cagliari Calcio. Zawodnik zapytany został o to, czy to doświadczenie przydało mu się w przygotowaniach do niedzielnego meczu. - Trochę tak, bo w lidze gram z wieloma ich zawodnikami. Na pewno mi to pomogło, bo niektórych piłkarzy znam właśnie z włoskich boisk - przyznał obrońca.

- Trochę tej pracy było, bo Włosi często grali takie kąśliwe piłki do środka: czy to krótkie, czy to długie. Przy tych napastnikach trzeba być blisko, a także uważać na długie piłki, więc trochę pracy w defensywie było. Myślę, że mieliśmy parę okazji do strzelenia gola. Brakowało trochę dokładności, ale na pewno to przeanalizujemy i spróbujemy, aby w następnym meczu było lepiej - dodał reprezentant Polski.

W następnym spotkaniu we Wrocławiu reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną (14.10). Do tego czasu do pełni zdrowia może wrócić Jan Bednarek, na którego często stawia Jerzy Brzęczek. W dalszej części rozmowy zapytano Sebastiana Walukiewicza o jego przeczucia odnośnie gry w następnym meczu. - Wiadomo, że jest rywalizacja w drużynie. Każdy pracuje na to, żeby grać. Liczy się tylko rywalizacja i zobaczymy jak będzie - zakończył obrońca Cagliari.