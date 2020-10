Lewandowski wraca do kadry! Gdzie i o której obejrzeć mecz Polska - Włochy? Transmisja TV, stream online

Jerzy Brzęczek w niedzielę, w przeciwieństwie do środowego meczu z Finlandią (5:1) postawi na sprawdzone nazwiska. Skład reprezentacji Polski na mecz z Włochami powinien wyglądać tak: Łukasz Fabiański - Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński - Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski, Mateusz Klich - Kamil Grosicki, Robert Lewandowski, Kamil Jóźwiak.

Polska - Włochy. Jerzy Brzęczek: My też zrobiliśmy postęp

W niedzielę reprezentacja Jerzego Brzęczka zagra z drużyną, przeciwko której obecny selekcjoner kadry debiutował na stanowisku. - Mecz w Bolonii był dobry. Przez dwa lata wywiązaliśmy się z postawionych przed nami zadań, czyli awansu na Euro 2020 i wprowadzenia młodych zawodników. Włosi zaś bardzo się przez ten czas rozwinęli. Słowa uznania dla trenera Roberto Manciniego, bo od naszego rewanżu w Chorzowie jego zespół zagrał 16 meczów, z których wygrał aż 14 i dwa zremisował - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Brzęczek, wspominając zremisowane 1:1 spotkanie z września 2018 roku.

I dodał: - Uważam, że my, tak samo jak Włosi, zrobiliśmy krok do przodu. Może nie tak spektakularny, ale jestem zadowolony z postępu, jaki wspólnie zrobiliśmy. Wiem, że jeszcze wiele pracy przed nami, znam nasze mocne i słabe strony i wciąż możemy być lepsi, ale na pewno jesteśmy silniejsi. Jako sztab robimy wiele, by tej kadrze pomóc i ją rozwijać.

Polska - Włochy. Transmisja TV, stream online, relacja

Początek spotkania Polski z Włochami w Gdańsku o godzinie 20:45. Transmisję z meczu przeprowadzi Polsat Sport, TVP1 oraz TVP Sport. Relację będzie także można śledzić na Sport.pl. Polacy są obecnie na trzecim miejscu w grupie. Właśnie za Włochami, Holandią, a przed Bośnią. Tylko zwycięzca grupy zapewni sobie grę w Final Four, a ostatnia drużyna spadnie do dywizji B.

