Zbigniew Boniek ostrzega Arkadiusza Milika. Może nie pojechać na Euro 2020

Arkadiusz Milik nie zdołał zmienić klubu w letnim oknie transferowym, przez co został w Napoli, ale nie ma szans na występy: jego klub nie zgłosił go ani do Serie A, ani do Ligi Europy, przez co przynajmniej do zimy napastnik nie będzie miał szans na regularne występy. W dodatku Napoli może złożyć pozew, domagając się od niego wielomilionowego odszkodowania >>

REKLAMA

Zobacz wideo "Milik popełnił błąd, ale będzie miał lepszą pozycję negocjacyjną"

- Sytuacja Arka nie jest najlepsza. Dziś mamy październik, niedługo się ten październik skończy, listopad, grudzień... Myślę, że Arek jest na tyle inteligentny, że znajdzie jakieś rozwiązanie, by od stycznia mógł normalnie grać w piłkę - powiedział Zbigniew Boniek w "Cafe Futbol" na antenie Polsatu Sport.

Boniek ostrzega Milika. "Nie można być w formie, nie grając"

Prezes PZPN namawia Milika do zmiany klubu zimą. - Jeżeli od stycznia nie będzie grał w piłkę, to ciężko będzie mu myśleć o tym, by pojechać na Euro. Nie można być w formie, nie grając - mówi Boniek. Kontrakt Milika z Napoli wygasa wraz z końcem tego sezonu. Polski napastnik może więc odejść zimą (ale zgodę na to musi wyrazić Napoli) lub dopiero w lipcu po wygaśnięciu kontraktu. Z zainteresowanymi klubami będzie mógł rozmawiać bez żadnych przeszkód od 1 stycznia. W środowym spotkaniu z Finlandią (5:1) Milik strzelił jednego gola, łącznie w kadrze rozegrał 51 spotkań, w których strzelił 14 goli.

Kolejną szansę 26-latek może dostać w niedzielnym spotkaniu Polska - Włochy w ramach Ligi Narodów. Początek meczu o 20:45, relacja na żywo w Sport.pl.