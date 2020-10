Czesław Michniewicz grzmi po porażce w kluczowym meczu! Wyciągnie konsekwencje

Reprezentacja Polski do lat 21 niespodziewanie przegrała spotkanie eliminacji mistrzostw Europy z Serbią. Zespół Czesława Michniewicza nie potrafił odpowiedzieć na bramkę Veljko Nikolicia, który golem w pierwszej połowie zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Różnica między Vukoviciem a Michniewiczem? Michniewicz kocha ten zawód

Michniewicz zapowiada zmiany. Piłkarze zapłacą za słabą formę

Bardzo niezadowolony z przebiegu meczu był selekcjoner U-21 Czesław Michniewicz. Szkoleniowiec przyznał w rozmowie z Łączy nas Piłka, że musi poważnie zastanowić się nad składem na kolejny mecz.

- To było bardzo trudne spotkanie, ale przegraliśmy po prostym błędzie, którego absolutnie można było uniknąć. Niestety nie udało nam się zdobyć bramki. Nie wykorzystaliśmy wielu sytuacji w pierwszej połowie. W drugiej były momenty, które można było zamienić na gola, ale tego nie udało się wykonać. To dla nas bardzo smutny wieczór, bo przegraliśmy bardzo ważny mecz. Sytuacja w tabeli jest teraz skomplikowana. Nic do końca nie zależy od nas - analizuje Michniewicz.

I dodał: - Należy też zastanowić się nad ustawieniem i składem. Nie wszyscy piłkarze zagrają w kolejnym meczu. Może należy poszukać innych rozwiązań taktycznych, innego ustawienia? - zastanawiał się trener polskiej młodzieżówki.

Porażka z Serbami oznacza, że Polacy w tabeli grupy 5 tracą do liderującej Rosji 4 punkty (mając jeden mecz mniej). Najprawdopodobniej to właśnie Rosjanie, którzy w piątek ograli 4:0 Estonię, zajmą pierwsze miejsce i wywalczą bezpośredni awans na ME U21.

Co Polacy muszą zrobić, by zapewnić sobie awans?

Najlepiej wygrać dwa pozostałe mecze. Remis z Bułgarią i wygrana z Łotwą także załatwi sprawę. Sprawę załatwić mogą nawet dwa remisy, ale wtedy trzeba będzie liczyć na to, że Estonia w ostatniej kolejce sprawi niespodziankę i odbierze Bułgarom punkty

Przeczytaj także: