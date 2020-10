Znamy finalistów baraży o Euro 2020! Potencjalnych rywali Polaków wyłoniły karne

Polskich kibiców najbardziej interesowało to, co działo się w Dywizji B. To w niej znajdowały się cztery zespoły, które biły się o awans do finału i miejsce w grupie z Polską, Hiszpanią oraz Szwecją na Euro. W obu tych meczach potrzebne były rzuty karne. I tak Słowacy wyeliminowali u siebie Irlandię, wygrywając w jedenastkach 4:2 (w podstawowym czasie gry bramek nie było), a Irlandia Północna poradziła sobie na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną, wygrywając w rzutach karnych 4:3 (w podstawowym czasie gry było 1:1). Mecz Słowacja - Irlandia Północna zdecyduje o tym, kto zagra w polskiej grupie na Euro 2020.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosmiczne pieniądze dla Lecha Poznań! Legia może o tym marzyć. [SEKCJA PIŁKARSKA #66]

O Euro 2020 powalczą także Serbowie, którzy po dogrywce wygrali na wyjeździe z Norwegią 2:1. W podstawowym czasie gry był remis 1:1. W dogrywce decydującego gola strzelił Sergej Milinković-Savić, który trafił również w podstawowym czasie. Dla Norwegów trafił zaś Mathias Normann. W decydującym meczu Serbia zagra ze Szkocją, która w czwartek pokonała po rzutach karnych Izrael.

Znamy finały baraży o Euro 2020

Dogrywki nie były potrzebne w meczach zespołów z Dywizji A. Tam Islandia, dzięki dwóm golom Gylfiego Sigurdssona, pokonała 2:1 Rumunię. Honorową bramkę dla gości z rzutu karnego zdobył Alexandru Maxim. W finale Islandczycy zagrają na wyjeździe z Węgrami, którzy w czwartek pokonali w Sofii Bułgarów 3:1. Gole dla zwycięzców strzelili Willi Orban, Zsolt Kalmar oraz były zawodnik Legii Warszawa, Nemanja Nikolić. Bramkę dla gospodarzy zdobył zaś Georgi Yomov.

Szybciej rozwiązania poznaliśmy też w Dywizji D. Tam, w pierwszym meczu rozegranym już o godzinie 18:00, Gruzja pokonała 1:0 Białoruś. Decydującego gola z rzutu karnego strzelił Tornike Okriaszwili. Rywalem Gruzinów w walce o Euro 2020 będzie Macedonia Północna, która pokonała 2:1 Kosowo. Zwycięstwo zapewniły jej samobójcze trafienie Benjamina Kololliego oraz bramka Darko Velkovskiego. Jedynie trafienie dla Kosowa zaliczył Florent Hadergjonaj.

Finałowe mecze o Euro 2020 odbędą się 12 listopada.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Czytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .