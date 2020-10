Jerzy Brzęczek o meczu Polska - Finlandia. "Dużo dobrej gry"

Reprezentacja Polski pokonała Finlandię 5:1 w meczu towarzyskim. Gole dla zespołu Jerzego Brzęczka strzelili Kamil Grosicki (trzy) oraz Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. Honorową bramkę dla gości zdobył Ilmari Niskanen.

REKLAMA

Zobacz wideo Choroba Brzęczka pokazała prawdziwe problemy kadry. "Ktoś ewidentnie zaniedbał sprawę"

Brzęczek skomentował grę Polaków

- Cieszę się z tego spotkania. Było dużej dobrej gry, w szczególności w pierwszej połowie. Była ona lepsza pod względem składnej gry i agresywności. W drugiej, kiedy dokonuje się wielu zmian, traci się rytm i my mieliśmy dziś parę takich momentów. Pojawiły się niewymuszone błędy, trochę niedokładności i straciliśmy bramkę. W drugiej połowie Finowie stworzyli sobie więcej sytuacji niż w pierwszej. Zmienili system gry na czterech obrońców i mieliśmy trudniej z pressingiem, było za mało odbiorów, ale sumarycznie z tego meczu możemy być w miarę zadowoleni - powiedział po meczu Brzęczek na antenie TVP Sport.

Selekcjoner odniósł się także do indywidualności: Piątka, Milika oraz Karola Linettego, który wreszcie rozegrał w kadrze Brzęczka pełny mecz.

- Krzysiek i Arek są ważnymi postaciami tej reprezentacji. Mam nadzieję, że bramka pomoże Arkowi i coś się zmieni w Neapolu. Co do Karola Linettego - rozmawiałem z nim na ostatnim zgrupowaniu i mówiłem mu, że to jest inny Karol. Dziś zagrał całe spotkanie i na pewno był to jego dobry występ. Teraz mamy kilka dni na wyciągnięcie wniosków. Musimy wyjść na następnego, trudnego rywala z mobilizacją i walczyć o zwycięstwo.

Następny mecz reprezentacja Polski zagra w niedzielę. Naszym rywalem w Lidze Narodów będą Włosi. Początek spotkania w Gdańsku o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Czytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .