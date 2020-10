Dwóch debiutantów znakomicie wykorzystało szansę. Krychowiak najsłabszy [OCENY]

Jerzy Brzęczek zapowiadał mecz z Finlandią, jedyny towarzyski podczas tego zgrupowania, jako szansę dla zawodników, którzy w ostatnich spotkaniach grali mniej lub w ogóle. Bartłomiej Drągowski, Sebastian Walukiewicz i Michał Karbownik zadebiutowali więc w reprezentacji, pierwszy raz od początku zagrali Jakub Moder i Damian Kądzior, a mający problemy z występami w klubach - Kamil Grosicki i Arkadiusz Milik - uzupełnili skład. Po nich wszystkich widać było, że chcą się pokazać. Takiej pasji, odwagi i zaangażowania w grze nie widzieliśmy w naszej reprezentacji od dawna. Tak dobrze w ofensywie - za kadencji Jerzego Brzęczka - też jeszcze nie zagrała. Nieco gorzej wyglądało to po przerwie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Bartłomiej Drągowski: 3+. Spokojny debiut. Piłka rzadko docierała w jego pole karne. Jeśli już musiał interweniować, to po dośrodkowaniach z rzutów rożnych: za pierwszym razem zrobił to perfekcyjnie, za drugim nieco gorzej, bo odbita przez niego piłka spadła pod nogi jednemu z Finów. Dobrze ustawił się przy strzale Niskanena na początku drugiej połowy. Za to przy jego drugim uderzeniu nie miał żadnych szans.

Bartosz Bereszyński: 3+. Nie miał wiele do roboty w defensywie. Niezbyt zaangażowany w grę do przodu. Poprawny mecz - bez błędów i bez fajerwerków.

Jan Bednarek: 3+. Dowodził naszą obroną. Popełnił błąd, gdy za słabo podał do Drągowskiego, przez co piłkę przejął Fredrik Jensen. Dogonił go jednak i nie pozwolił oddać strzału. Poza tym - bezbłędny, ale i niesprawdzony przez Finów.

Sebastian Walukiewicz: 4+. Nie mógł wymarzyć sobie lepszego meczu do debiutu. Pokazał swoje największe zalety - celnie rozgrywał, odważnie wprowadzał piłkę na połowę Finów, a gdy trzeba było ją odzyskać - był bardzo pewny. Dobrze się ustawiał, przechwytywał, wygrywał pojedynki główkowe. Czekamy na mocniejszych rywali.

Michał Karbownik: 4. Furorę w Ekstraklasie zrobił jako lewy obrońca, ale ten sezon zaczął na prawej obronie, a ostatnie mecze grał już w środku pola i tam widzi się w przyszłości. Reprezentacji może jednak pomóc tylko jako lewy obrońca, bo reszta pozycji jest obsadzona. Zagrał nieźle, ale nie wykorzystał tej szansy tak spektakularnie, jak chociażby Moder. Zaczął mecz nerwowo, z upływem minut prezentował się coraz lepiej i grał odważniej. Gdy mieliśmy piłkę, odklejał się do linii bocznej i ustawiał blisko środkowych pomocników. Ciekawy manewr, choć zdarzały mu się straty i nie najlepsze decyzje. Na koniec asystował przy golu Milika.

Jakub Moder: 5. To był jego debiut w pierwszym składzie? Aż trudno uwierzyć. Nie ma żadnych kompleksów, nie zna tremy. Wchodzi i od razu pokazuje swój potencjał - tak było w Lechu Poznań, tak jest też w reprezentacji. Trzeba było ruszyć z piłką w pole karne? Ruszył i nieźle dośrodkował. Było miejsce, by uderzyć? Robił to celnie. Asystował przy drugim golu Grosickiego. Wciąż podawał do przodu, nie szukał prostych rozwiązań, grał odważnie, skutecznie. Świetny mecz w jego wykonaniu.

Karol Linetty: 4+. Wreszcie, po dwóch latach, zagrał w wyjściowym składzie reprezentacji. Wykorzystał szansę. Pewny siebie, aktywny, podejmujący dobre decyzje. Piłkarsko o dwie klasy lepszy od rywali. Wiedzieliśmy, że bardzo dobrze gra w piłkę. Teraz chcielibyśmy, żeby przeniósł swoją postawę z niemal pustego gdańskiego stadionu na mecz przed kompletem kibiców przeciwko mocniejszemu rywalowi.

Damian Kądzior: 4. Niezbyt widoczny w pierwszej połowie, na początku drugiej przytomnie wyłożył piłkę Piątkowi i asystował przy jego golu. Pokazywał się do gry i chętnie schodził do środka pola, by szukać małej gry z napastnikami. Dobrze dośrodkowywał z rzutów rożnych, choć gola to nie przyniosło.

Kamil Grosicki: 6. Dał Polsce prowadzenie, po kilku minutach je podwyższył, a pod koniec pierwszej połowy skompletował hattricka. Pierwszy raz od jedenastu lat zrobił to w kadrze ktoś inny niż Robert Lewandowski. Grosicki raz jeszcze udowodnił, że dla reprezentacji jest nieoceniony. Tym bardziej martwi jego sytuacja w klubie - odkąd WBA awansował do Premier League, Grosicki nie gra. Może Slaven Bilić obejrzy ten mecz i nieco zmieni hierarchię wśród skrzydłowych?

Krzysztof Piątek: 4+. W duecie z Milikiem wypadł odrobinę lepiej - był aktywy, w pierwszej połowie trafił rywala w rękę, ale sędzia to przegapił i nie podyktował rzutu karnego. Po zmianie stron strzelił pierwszego gola w tym sezonie.

Arkadiusz Milik: 4+. Grał nieco niżej od Piątka i często pomagał pomocnikom rozgrywać piłkę. Asystował przy pierwszym golu Grosickiego. Tworzył przestrzenie, inteligentnie się ustawiał. Pod koniec meczu przypomniał, jak doskonale ma ułożoną lewą nogę. Trafił idealnie przy słupku.

Zmiennicy:

Paweł Bochniewicz: 2+. W przerwie zmienił Walukiewicza. Zagrał gorzej od niego - nie był tak pewny, nie rozgrywał tak dokładnie. Po jego stracie piłki Finowie strzelili jedynego gola. Uratował nas za to w końcówce meczu przed stratą kolejnego.

Grzegorz Krychowiak: 2+. Najsłabszy polski piłkarz w tym spotkaniu. Wszedł na boisko po godzinie, zmienił Modera, i od tego momentu gra reprezentacji Polski nie wyglądała już tak dobrze. Groźna strata piłki na swojej połowie, dwa błędy w wyprowadzeniu. Źle wszedł w ten mecz. Na alibi przy akcji bramkowej Finów.

Rafał Pietrzak i Alan Czerwiński: 3. Oceniamy ich identycznie. W tym samym momencie (w 62. minucie) weszli na boisko i zajęli miejsca na lewej i prawej obronie. Polacy nie dominowali już wtedy tak wyraźnie i na więcej pozwalali Finom. Niczym nie zapadli w pamięci.

Mateusz Klich: 3+. Grał od 72. minuty. Na pewno dłużej zagra przeciwko Włochom. Cały czas był pod grą, rozgrywał piłkę, dobrze współpracował z Linettym.

Kamil Jóźwiak: bez oceny. Grał za krótko.