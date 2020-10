Legenda może znów stanąć w bramce. Ostatni mecz grał 1413 dni temu. Gigantyczne problemy Ukrainy

Reprezentacja Ukrainy jest w fatalnej sytuacji przed środowym meczem z Francją. Zakażony koronawirusem jest podstawowy bramkarz kadry - Andriej Piatow, a pozytywne wyniki testów na koronawirusa mają także rezerwowi bramkarze - Andriej Lunin i Jurij Pańkiw. Niestety, absencja trzech golkiperów oznacza, że selekcjoner Andrij Szewczenko ma do dyspozycji tylko jednego bramkarza - gracza Dynama Kijów, Gieorgieja Bushchana.

REKLAMA

Zobacz wideo Choroba Brzęczka pokazała prawdziwe problemy kadry. "Ktoś ewidentnie zaniedbał sprawę"

Legendarny bramkarz musi ratować reprezentację Ukrainy?

Sztab podjął więc decyzję, że we wtorek na Parc de Princes w rolę rezerwowego bramkarza wcieli się 45-letni Ołeksandr Szowkowski, czyli legenda reprezentacji Ukrainy. Piłkarz w narodowych barwach zagrał aż 92 mecze w latach 1992-2012. Problem jest jednak taki, że Szowkowski swój ostatni mecz zagrał w 23 listopada 2016 roku (0:0 w LM - przyp.red], a obecnie jest trenerem bramkarzy i asystentem Szewczenki!

- Nie zakładałem rękawic bramkarskich przez około trzy lata. Nie robiłem tego już po tym, jak wyleczyłem zerwane ścięgna palców w styczniu 2018 roku. Będę szczery: nie planowałem tego! Ale czasami wymuszają to okoliczności. Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich planach - napisał Szowkowski na swoim Instagramie.

Dlaczego Szowkowski może być wpisany do protokołu?

Dlaczego Szowkowski może zostać wpisany do protokołu meczowego, mimo że nie był wcześniej powołany? UEFA zezwala na rejestrację każdego, kto ma obywatelstwo kraju, który reprezentuje, nawet jeśli nie gra w żadnym klubie, dlatego jeśli sztab szkoleniowy podjął decyzję o zarejestrowaniu na mecz z Francją do asystenta trenera Ołeksandra Szowkowskiego, to zgodnie z prawem może to zrobić. Ukraińcy podają, że Szowkowski nie jest planowany do gry w pierwszym składzie, ale jeśli Buschchan będzie miał jakieś problemy zdrowotne lub nie przejdzie testu PCR, to wówczas może dojść do bardzo ciekawych scen, a na boisku zobaczymy legendarnego bramkarza Ukrainy. Warto zauważyć, że ostatni raz w reprezentacji 45-latek zagrał 29 lutego 2012 roku przeciwko Izraelowi (3:2).

Dlaczego nie powołano kolejnego bramkarza?

Reprezentacja Ukrainy została mocno dotknięta zachorowaniami. W meczu z Francją nie będzie mogło zagrać aż sześciu piłkarzy. W tym trzech bramkarzy, którzy zostali odizolowani od drużyny już po przylocie do Paryża. Nie było więc mowy o awaryjnym dowołaniu kolejnego zawodnika. Ukraińcy grają w środę towarzysko z Francją, a następnie rozegrają dwa mecze Ligi Narodów, w sobotę Niemcami i z Hiszpanią we wtorek.

Przeczytaj także: