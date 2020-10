Jędrzejczyk opuszcza zgrupowanie, Milik gotowy na treningi, na Szczęsnego trzeba poczekać

Jerzy Brzęczek rano przeszedł test na koronawirusa. Jeśli jego wynik będzie negatywny, to selekcjoner ma szansę dołączyć do reprezentacji we wtorek. Na tę obecność bardzo liczy jego sztab, który na razie komunikuje się z nim za pośrednictwem internetu i telefonu. Poniedziałkowe zajęcia, na których weźmie udział 10 piłkarzy, Brzęczek zobaczy jednak na żywo w swoim komputerze. Trening ze stadionu Arki będzie dla niego transmitowany. Wieczorem przywita piłkarzy na wideokonferencji. Na razie za organizację pracy na zgrupowaniu odpowiadają jego asystenci - Tomasz Mazurkiewicz i Radosław Gilewicz. Ten drugi przekazał na konferencji prasowej kilka dobrych i złych informacji. Dobra dotyczy Arkadiusza Milika, który rano przeszedł test na kornawirusa. Był on negatywny. Zawodnik Napoli będzie mógł trenować z drużyną. Pytany przez nas o problemy z napastnikami na tym zgrupowaniu Gilewicz nie widzi problemu. Milik nie zagrał w tym sezonie żadnego ligowego meczu, Krzysztof Piątek jest w Berlinie zmiennikiem, a nagrodzony statuetką "Piłkarza roku UEFA" Robert Lewandowski od 24 września gra co trzy dni.

- Z jednej strony jest Robert, który pewnie potrzebuje odpoczynku. Porozmawiamy z nim o tym, jak przyjedzie. Jeśli chodzi o Arka Milika, on jest głodny gry. Jestem o niego spokojny, ten przyjazd na kadrę wpłynie na niego dobrze. W ostatnim meczu kadry z Bośnią Piątek nie grał, choć plany były inne. Jak przyjedzie porozmawiamy z nim jak się czuje, ale jestem przekonany, że na treningach zaprezentuje się dobrze. W meczu z Bayernem dał dobrą zmianę, zaliczył asystę. O napastników się zatem nie martwię - skomentował Gilewicz.

Pewne jest, że w meczu towarzyskim z Finlandią (11.10) nie zagra Wojciech Szczęsny, choć już wcześniej było wiadomo, że nie jest szykowany na to spotkanie. - Wiemy, jaka jest sytuacja w Turynie. Piłkarze Juventusu są do środy na kwarantannie, więc Wojtek dołączy do nas najwcześniej w czwartek - skomentował Gilewicz.

Gilewicz dodał, że sporo graczy dotrze do Sopotu późnym popołudniem i dopiero wtedy będzie można ocenić ich stan zdrowia. Na razie najpoważniejsza informacja dotyczy Artura Jędrzejczyka, który z powodu urazu musiał opuścić zgrupowanie. Na kadrę z opóźnieniem dotrą Michał Karbownik i Jakub Moder, którzy są na testach przed podpisaniem nowych kontraktów z Brighton.

Być może ostatni dzień okienka transferowego będzie na kadrze gorący też dla Milika i Kamila Grosickiego, który być może z West Bromwich Albion przez Olympiakos Pireus, przeniesie się do Nottingham Forest (na zasadzie wypożyczenia). - Życzę im, by wszystko ułożyło się tak jak chcą - skomentował Gilewicz.

Kadra szykuje się nie tylko do towarzyskiego spotkania z Finlandią (7.10 w Gdańsku), ale też Włochami (11.10 w Gdańsku) oraz Bośnią i Hercegowiną (14.10 we Wrocławiu).

