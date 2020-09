Zbigniew Boniek ujawnił nowy klub Kamila Jóźwiaka. "Za rok poszedłby za 20-30 mln euro"

- Wiadomo, że otwarcie mówię, jaki mam cel i że chciałbym odejść, ale też Lech to mój klub, którego jestem wychowankiem i który wiele dla mnie zrobił. Jeśli będę musiał zostać, to nic złego się nie stanie. Będą następne okienka transferowe. Ale - tak jak mówię - moim celem jest odejść teraz. Zobaczymy, jak będzie - powiedział Kamil Jóźwiak na antenie Polsatu Sport, dla którego starcie z Bośnią było trzecim w polskiej kadrze i pierwszym rozegranym od pierwszej do ostatniej minuty. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz Lecha Poznań trafi do Anglii.

Kamil Jóźwiak ma kosztować ok. 4 mln euro

- Jutro, pojutrze Jóźwiak pójdzie do Derby County. Jak słyszę, wszystko jest gotowe - powiedział Zbigniew Boniek. O transferze do Derby media informowały od dłuższego czasu, a Lech ma dostać za swojego zawodnika co najmniej 4 miliony euro. - Gdyby jeszcze przez rok grał w Lechu, byłyby mistrzostwa Europy, to poszedłby za granicę za 20-30 milionów euro, a nie 4-5. Ale jeśli dzisiaj klub potrzebuje 4-5 mln euro, to nie ma innej możliwości, musi zawodnika sprzedać - dodał prezes PZPN.

"Barany" to 10. drużyna ostatniego sezonu Championship (drugi poziom rozgrywkowy w Anglii) - nie wypadły z czołowej "10" w żadnych z ostatnich ośmiu sezonów, ale ani razu nie udało im się awansować do Premier League. Po raz ostatni Derby grało w najwyższej lidze angielskiej w sezonie 2007/2008, przechodząc do historii jako najgorsza drużyna: zdobyło zaledwie 11 pkt w 38 meczach (jedno zwycięstwo, osiem remisów i 29 porażek).

22-letni lewy pomocnik rozegrał w Lechu łącznie 122 mecze, w których strzelił 17 goli i zaliczył 15 asyst. W tym sezonie wystąpił w trzech meczach (dwóch ekstraklasy i jednym eliminacji Ligi Europy).

