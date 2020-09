Były reprezentant Polski oczekuje przeprosin dla Jerzego Brzęczka. "Proszę oznaczać"

Arkadiusz Onyszko jeszcze przed meczem z Bośnią i Hercegowiną bronił Jerzego Brzęczka, na którego spadła krytyka za słowa po przegranym spotkaniu z Holandią. Mimo słabej postawy reprezentacji Polski w Amsterdamie selekcjoner naszej kadry po meczu przyznał, że jest zadowolony z jej gry.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego polskie drużyny nie mogą przygotować się na eliminacje pucharów [Sekcja Piłkarska #61]

- Na zachodzie nie "jedzie" się ze wszystkim, z czym się da. Sam tego doświadczyłem. Spędziłem w Danii dwanaście lat. I był to czas spokoju. Nawet, gdy mojej drużynie zdarzały się porażki, i to bezdyskusyjne, po 0:3, to jednak nie byliśmy odbierani aż tak negatywnie. Po kilku porażkach z rzędu w klubie pojawiał się psycholog, by pomóc drużynie. A prezes mówił przy wszystkich: trener pracy nie straci. Po to, żebyśmy jeszcze mocniej się przyłożyli. Mi się grało lepiej w Danii niż w Polsce. Miałem czystą głowę i więcej osiągnąłem. Zmierzam do tego, że wypowiedzi Jurka oddają zachodnie myślenie. Spędził w Austrii kawał życia, przesiąkł inną mentalnością. Mówi jak oni. Czyli nie skupiamy się na negatywach, wyłapujemy pozytywy. To typowe zachodnie myślenie. Moim zdaniem odpowiednie. Dla Jurka zderzenie z polską krytyką jest mocne, bo w Austrii do niej nie przywykł - powiedział Onyszko w rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

Arkadiusz Onyszko broni Jerzego Brzęczka

Były reprezentant Polski po raz kolejny stanął po stronie selekcjonera po poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Nasza reprezentacja wygrała go 2:1 po golach Kamila Glika i Kamila Grosickiego, jednak po raz kolejny nie zagrała wielkiego spotkania.

Mimo to Onyszko bronił Brzęczka na Twitterze. "A teraz do wszystkich znawców futbolu, ekspertów! Proszę oznaczyć Pana trenera Brzęczka i napisać dużymi literami PRZEPRASZAM!!" - napisał.

Kolejne mecze reprezentacja Polski rozegra w październiku. 7 października zagramy towarzysko z Finlandią w Gdańsku, cztery dni później w tym samym mieście zmierzymy się z Włochami w Lidze Narodów, a 14 października we Wrocławiu czeka nas rewanż z Bośnią i Hercegowiną.

Czytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .