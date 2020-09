Kylian Mbappe ma koronawirusa! Pilne informacje ze zgrupowania reprezentacji Francji

Reprezentacja Francji przygotowuje się do wtorkowego meczu Ligi Narodów z Chorwacją. Mistrzowie świata nie będą mogli wystawić do składu Kyliana Mbappe, który otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To duża strata Francuzów. Po bramce Mbappe "Trójkolorowi" wygrali w sobotę w Lidze Narodów ze Szwecją 1:0. Mbappe w 34 meczach dorosłej reprezentacji Francji strzelił 13 goli.

REKLAMA

Zobacz wideo Domenech o Lewandowskim: Powinien mieć szanse na Złotą Piłkę

Francuzi po pierwszej kolejce Ligi Narodów są na drugim miejscu grupy 3. najwyższej ligi. Prowadzą Portugalczycy, którzy ograli w sobotę Chorwatów 4:1. We wtorek Portugalia zmierzy się ze Szwecją. Oba wtorkowe mecze tej grupy rozpoczną się o godzinie 20:45.

Kolejny zakażony w PSG

Mbappe to już siódmy zawodnik PSG, który w ostatnich dniach otrzymał pozytywny wynik na koronawirusa. Wcześniej wirusa wykryto u Neymara, Mauro Icardiego, Angela Di Marii, Leandro Paredesa, Keylora Navasa i Marquinhosa. Warto dodać, że niemiecki trener PSG Thomas Tuchel nie może także już korzystać z Thiago Silvy, który został zawodnikiem Chelsea ani z Edinsona Cavaniego, który wciąż szuka klubu. Z PSG odszedł również Thomas Muenier (zasilił Borussię Dortmund). Do PSG nikogo nie ściągnęto, a jedynie wykupiono Mauro Icardiego z Interu Mediolan za 50 mln euro.

Przeczytaj też: