Zmiana komentatora meczu reprezentacji Polski. Gdzie i o której obejrzeć? Transmisja TV, stream online

Reprezentacja Polski wróciła do gry po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, jednak pierwszego spotkania nie zaliczy do udanych, jako że w słabym stylu przegrała 0:1 z Holandią. Kadra Jerzego Brzęczka podchodzi do poniedziałkowego starcia z Bośnią i Hercegowiną jako ostatnia drużyna grupy 1. Dywizji A.

Reprezentacja Polski bez punktów w Lidze Narodów. Pierwsza wygrana w meczu z Bośnią i Hercegowiną?

Bośnia i Hercegowina po 1. kolejce Ligi Narodów UEFA wyprzedza Polaków o jeden punkt. W piątkowym meczu z Włochami, piłkarze Dusana Bajevicia zremisowali 1:1. Bramki w spotkaniu strzelali Edin Dżeko (AS Roma) oraz Stefano Sensi (Inter Mediolan). Selekcjoner reprezentacji Polski w przedmeczowej konferencji odniósł się do klasy przeciwnika.

- Czy zaskoczył nas wynik Bośni i Hercegowiny z Włochami? Nie, ponieważ doceniamy drużynę naszego poniedziałkowego rywala. Cały czas ma przecież szanse zakwalifikowania się na przyszłoroczne mistrzostwa Europy, będzie walczyła w barażach. W Italii Bośniacy również pokazali, że są świetnie zorganizowani, potrafią grać dobrą, zdyscyplinowaną i bardzo agresywną piłkę. W pełni zasłużyli na punkt na ciężkim terenie - przyznał Jerzy Brzęczek.

Oba zespoły mierzyły się ze sobą trzykrotnie w latach 2007-2011. Polacy nie przegrali ani jednego meczu, wygrywając dwa i remisując jedno. Wielkim zagrożeniem dla polskiej obrony będzie Edin Dżeko, piłkarz AS Romy.

- To prawda, znam go bardzo dobrze z mojej pierwszej przygody we Włoszech. Graliśmy przeciwko sobie wiele razy. To napastnik europejskiej klasy, miał świetny ubiegły sezon w AS Romie. Z pewnością trzeba na niego zwrócić uwagę. Cała drużyna Bośni i Hercegowiny jest jednak groźna i dobrze funkcjonuje, co pokazała w meczu z Włochami, który obejrzałem w całości. Czeka nas w poniedziałek ciężka przeprawa, ale jesteśmy gotowi. Chcemy wygrać! - powiedział przed meczem Kamil Glik.

Bośnia i Hercegowina - Polska. Gdzie i kiedy obejrzeć spotkanie 2. kolejki Ligi Narodów UEFA? Transmisja TV, stream online, na żywo, 07.09

Mecz Bośni i Hercegowiny z reprezentacją Polski będzie transmitowany na antenach Polsatu Sport, TVP1, TVP Polonia oraz TVP Sport. W obsadzie komentatorskiej Telewizji Polskiej doszło do zmiany względem meczu z Holandią. Wtedy spotkanie komentował Dariusz Szpakowski, a tym razem usłyszymy Jacka Laskowskiego.

Początek spotkania zaplanowano na godz. 20:45, jednak mecz poprzedzony zostanie rozmowami w studio. W Polsacie Sport rozmowy ekspertów rozpoczną się o godz. 18:00, natomiast w TVP Sport - o godz. 19:15. Zmagania Polaków będzie można także obejrzeć online na stronie sport.tvp.pl oraz Ipla.tv (po wykupieniu abonamentu). Relacja na żywo ze spotkania poprowadzona zostanie na portalu Sport.pl

