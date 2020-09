Koronawirus na planie klipu Szczęsnych. "Polska kadra byłaby w tarapatach"

W poniedziałek w sieci pojawił się teledysk do piosenki "Nigdy Więcej", autorstwa Mariny Łuczenko-Szczęsnej. W klipie wzięła udział nie tylko piosenkarka, ale także jej mąż - bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, Wojciech Szczęsny.

REKLAMA

Dziennikarze "Super Expressu" poinformowali, że podczas nagrywania teledysku para była blisko spotkania z osobą zarażoną koronawirusem.

Zobacz wideo Tak strzela Wojciech Szczęsny na treningu reprezentacji

Szczęsny wystąpił w teledysku do piosenki żony. Był blisko kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem

Dziennikarze wspomnianego dziennika poinformowali, że w teledysku miał zagrać raper Young Igi. Okazało się jednak, że jest on zarażony koronawirusem, dlatego scenariusz nagrań do teledysku zmieniono tak, by artysta nie brał udziału w zdjęciach ze Szczęsnymi. Dodatkowo zdecydowano, że nagrania przeprowadzone zostaną na otwartym terenie i świeżym powietrzu, by zminimalizować ryzyko przebywania wielu osób w małym pomieszczeniu, a co za tym idzie - zmniejszyć ryzyko zakażenia.

"Wojtek jest właśnie w trakcie rozgrywek Ligi Narodów, wszystko musiało być zorganizowane tak, by nie było cienia szansy na jego zarażenie się na planie. Inaczej polska drużyna byłaby w tarapatach" - mówi informator na łamach "SE".

Szczęsny prawdopodobnie wystąpi w poniedziałkowym meczu 2. kolejki Ligi Narodów, w którym reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną.

Przeczytaj także: