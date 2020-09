Hertha oskarża PZPN i Krzysztofa Piątka o złamanie umowy. "To okrutne, co dzieje się za kulisami"

W poniedziałek reprezentacja Polski rozegra drugie spotkanie w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Piłkarze Jerzego Brzęczka zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Piłkarze, wśród których jest gracz, którego w Zenicy w ogóle nie powinno być.

Krzysztof Piątek trafi na kwarantannę? "Złamał warunki umowy"

Tym piłkarzem jest Krzysztof Piątek. Polski napastnik otrzymał zgodę Herthy Berlin na wzięcie udziału jedynie w piątkowym meczu z Holandią w Amsterdamie (0:1). Do Bośni miał już nie lecieć, ponieważ znajduje się ona na liście krajów, z których powrót do Niemiec oznacza 5-dniową kwarantannę. Jak informuje "Kicker", władze Herthy ustaliły z władzami PZPN, że Piątek po pierwszym meczu wróci do Berlina. Tak się jednak nie stało. - Krzysztof poleciał do Bośni wbrew umowie - powiedział menedżer klubu Michael Preetz.

- To okrutne, co dzieje się za kulisami - stwierdził trener Bruno Labbadia, odnosząc się do walki z federacjami o występy piłkarzy w meczach reprezentacjami. Wcześniej Hertha po kilku dniach bardzo trudnych rozmów dogadała się z Holandią ws. występów trzech piłkarzy w kadrze U21 (Deyovaisio Zeefuik, Daishawn Redan i Javairo Dilrosun) oraz ze Słowakami ws. Petera Pekarika i Ondreja Dudy, a problem mają jedynie z PZPN-em.

Jeżeli Piątek po powrocie do Berlina rzeczywiście trafi na kwarantannę, opuści on piątkowy mecz Pucharu Niemiec z Eintrachtem Brunszwik. Napastnik opuścił też już ostatni sparing z HSV. Władze klubów w największych europejskich ligach, które szykują się do powrotu na boiska, narzekają na wrześniową przerwę reprezentacyjną. - Jest bez sensu - przyznaje Preetz. Najlepsze zespoły musiały bowiem zgodzić się na wyjazd na zgrupowania nawet kilkunastu zawodników, co paraliżuje przygotowania.

