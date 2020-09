Nowe informacje od Cristiano Ronaldo po użądleniu przez pszczołę

Portugalia pokonała Chorwację 4:1 w 1. kolejce Ligi Narodów. Tym większy to sukces aktualnych mistrzów Europy, że zagrali bez Cristiano Ronaldo. Ten cały mecz przesiedział na trybunach. Nie mógł w nim wystąpić z powodu użądlenia przez pszczołę.

REKLAMA

Zobacz wideo Domenech o Lewandowskim: Powinien mieć szanse na Złotą Piłkę

- W środę jego palec u stopy stał się czerwony. Użądliła go pszczoła. Musimy czekać, aż wróci do zdrowia, bo nie wiemy, ile potrwa leczenie infekcji - podkreślił w piątek trener Portugalczyków Fernando Santos. Choć zdarzenie wydaje się błahe, w nodze doszło do zakażenia, które wywołuje silny ból, wymagający leczenia farmakologicznego.

Ronaldo wraca do gry

W niedzielę sam Portugalczyk poinformował, że wraca do treningów. Zamieścił zdjęcie na Instagramie, które podpisał: Cieszę się, że wróciłem. Wszystko wskazuje na to, że zagra we wtorkowym meczu Ligi Narodów ze Szwecją. Ta w sobotę przegrała z Francją 0:1 po golu Kyliana Mbappe. Portugalia to obrońca trofeum Ligi Narodów.

Ronaldo w pewnym momencie podczas oglądania spotkania z Chorwacją został upomniany przez panią z obsługi, że nie stosuje się do wytycznych dot. protokołu zdrowotnego i nie ma zakrytego nosa i ust. 35-latek po kilku sekundach zastosował się do prośby pracownika UEFA.

Przeczytaj też: