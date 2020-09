Cristiano Ronaldo nie zagra z Chorwacją z powodu użądlenia przez pszczołę

W sobotę o 20:45 Portugalczycy w hicie 1. kolejki Ligi Narodów zmierzą się na własnym stadionie z Chorwatami. W zagranicznych mediach pojawiła się jednak informacja, że w tym spotkaniu zabraknie lidera gospodarzy, Cristiano Ronaldo. Ich informację potwierdził już także selekcjoner Portugalczyków, Fernando Santos.

- Nie sądzę, aby Cristiano był zdolny do gry. Od kilku nie trenował - przekazał Santos, opisując szczegóły zdarzenia. - W środę jego palec u stopy stał się czerwony. Użądliła go pszczoła. Musimy czekać, aż wróci do zdrowia, bo nie wiemy, ile potrwa leczenie infekcji - podkreślił trener Portugalczyków. Choć zdarzenie wydaje się błahe, w nodze doszło do zakażenia, które wywołuje silny ból, wymagający leczenia farmakologicznego.

Portugalczycy, którzy bronią tytułu zwycięzców Ligi Narodów z ubiegłego roku, będą musieli zatem walczyć z Chorwatami bez swojej największej gwiazdy. Nadal nie wiadomo, czy napastnik Juventusu będzie gotowy także na kolejne spotkanie, które już we wtorek. Wówczas drużyna Fernando Santosa zmierzy się na wyjeździe ze Szwecją.

