Gwiazdor reprezentacji Holandii zirytowany Polakami. "Oni nie grali w piłkę"

Reprezentacja Polski przegrała 0:1 z Holandią w pierwszym meczu w ramach Ligi Narodów. To był najniższy możliwy wymiar kary, biorąc pod uwagę, że Holendrzy oddali aż 16 strzałów na bramkę Wojciecha Szczęsnego, przy zaledwie dwóch oddanych przez Polaków. Bramkarza Juventusu pokonał jedynie Steven Bergwijn, ale najlepszy na boisku, według większości ekspertów, był Memphis Depay. Gwiazda Lyonu nie ukrywała jednak rozczarowania postawą Polaków.

REKLAMA

- Pod koniec meczu łapały mnie już skurcze ze zmęczenia, ale jestem zadowolony, że wróciły rozgrywki reprezentacyjne. Szkoda tylko, że nasi rywale ciągle kopali nas po kostkach, zamiast grać w piłkę. To było strasznie irytujące. Nie rozumiem, dlaczego sędzia na to pozwolił. My jednak zagraliśmy dobrze i zasłużenie wygraliśmy - powiedział po meczu Depay.

Zobacz wideo Ćwiąkała: Nie jest jeszcze wykluczone, że Messi zmieni zdanie [Sekcja Piłkarska #61]

Brzęczek: ja jestem zadowolony

Spotkanie skomentował także Jerzy Brzęczek. - Zdawaliśmy sobie od początku sprawę z tego, że nie stworzymy zbyt wielu sytuacji. Patrząc na organizację gry, tych sytuacji, które wynikały z odbioru gry, było zdecydowanie zbyt mało. Brakowało drugiego podania po odbiorze, ale było kilka sytuacji, gdy dobrze jechaliśmy z kontratakiem. Patrząc na przeciwnika, na okres, ja jestem zadowolony z gry i zachowania taktycznego zespołu - powiedział Jerzy Brzęczek przed kamerami TVP.

Przed Polakami już w poniedziałek okazja do pokazania się z lepszej strony. W Zenicy zespół Jerzego Brzęczka zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, która niespodziewanie zremisowała na wyjeździe z Włochami 1:1. W tabeli grupy 1 Dywizji A prowadzą Holendrzy, którzy wyprzedzają Bośnię i Hercegowinę oraz Włochów. Polacy zajmują ostatnie, 4. miejsce.

Przeczytaj też: