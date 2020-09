Polacy na szóstkę! Świetny mecz drużyny Czesława Michniewicza w eliminacjach ME U-21

Przewaga drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicza nie budziła wątpliwości nawet przez chwilę. Polacy wyszli na prowadzenie już w 4. minucie po kapitalnej akcji Bogusza, który przerzucił piłkę nad jednym z rywali, a następnie przelobował Nomma, który wyszedł z bramki. Dziesięć minut później było już 2:0, gdy Klimala minął rywala i w sytuacji sam na sam nie dał żadnych szans bramkarzowi rywali. W 34. minucie kapitalną indywidualną akcją popisał się Kamiński, który ruszył lewym skrzydłem, minął dwóch rywali, a następnie strzałem z ostrego kąta podwyższył prowadzenie Polaków.

Polacy po przerwie błyskawicznie podwyższyli wynik. Piłka po strzale Kowalczyka spadła pod nogi Gumnego, który płaskim strzałem skierował ją do siatki. Estończycy byli tłem zespołu Michniewicza, co potwierdzało się także w kolejnych minutach. W 58. minucie Bogusz uderzył z linii pola karnego i choć Nomm miał piłkę na rękach, ta wpadła do siatki. W 81. minucie Tomczyk kapitalnie ruszył do podania Kiwiora za plecy obrony, znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, minął go i z ostrego kąta skierował piłkę do pustej bramki.

W drugim meczu "polskiej" grupy Rosja pokonała 2:0 Bułgarię, utrzymując się tym samym na prowadzeniu w grupie 5. Polacy są na 2. miejscu, tracąc cztery punkty do lidera, z którym zmierzą się we wtorek. Trzeba mieć także na uwadze, że zespół Czesława Michniewicza ma rozegrany mecz mniej, więc w przypadku zwycięstwa w Łodzi i kolejnym meczu, Polacy mają jeszcze szanse na zwycięstwo w grupie.

